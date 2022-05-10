「台灣巴菲特」吸金41億押4年 求具保出關法院不准

自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，被控吸金41億元，一審被依違反銀行法、偽造文書等罪，合併判處17年徒刑、併科罰金9億元，目前全案仍在高雄高分院審理中；周目前在押，他向高雄高分院聲請具保停押，但法官認為仍有羈押必要，駁回周的聲請，今起延押2個月。

周瑞慶主張，依他所提的出金資料顯示，已依契約返還吸金案的被害人約37億餘元，羈押前、羈押期間陸續清償5億元，因此依實際返還被害人的金額，已經超過一審認定的吸金金額41億元，未再保有犯罪所得。

周瑞慶認為，他羈押至今已經4年多，接近所判刑期之二分之一，幾乎達到得聲請假釋的門檻，無逃亡之虞，由律師向法院聲請具保停押。

但法官認為，周違反銀行法部分，被判有期徒刑15年，併科罰金9億元，周可預期判決刑度既重，為規避未來確定後刑罰執行，妨礙審判程序進行的可能性增加，以具保、責付或限制住居等方式，不足以確保審判或執行程序進行。

另外，周瑞慶提出的出金資料，只能證明他吸金所得提領或匯款情形，不足以證明是實際合法返還被害人的金額，且他是否和被害人達成和解、賠償損失等，都不是有無繼續羈押的原因，因此裁定延押2個月。

周瑞慶化名「陳子龍」，2014年先後籌組圓富、千鼎投資控股公司，利用多層次傳銷手法，廣辦說明會、餐會，誇稱自己「擁有眾多子公司、未來將上市上櫃」，以1年或兩年為期的投資專案，吸引投資客入股，另方面大發獎金、舉辦旅遊，犒賞招攬業務的集團成員。