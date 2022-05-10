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證券骨董商輪流性侵酒醉女 監視器全都錄判10年定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

證券交易商葉一豐6年前邀請女子參加拍賣會，結束後與骨董商郭明德一同飲酒慶功，再去酒吧續攤，葉、郭見女子體力不支，開車載到天母豪宅輪流性侵，最高法院依強制性交罪判葉、郭各10年徒刑定讞。

葉2016年12月25日晚間受邀參加拍賣會，他以介紹工作為由邀請女子參與，在拍賣結束後與郭一同慶功。席間，葉、郭和女子都喝烈酒，兩人再將她帶到酒吧續攤，女子體力不支，兩人將她載至郭的天母住處。

隔天凌晨3時，女子被架在郭家的沙發上，她不斷合腿、扭動身體試圖拒絕，卻遭葉指侵、郭性侵，直到早上7點，女子仍因酒醉無力反抗，葉、郭再輪流親吻、摸胸，再次性侵，女子事後報警處理，檢方偵查起訴。

葉到案時辯稱和郭是「很自然地」與女子互動，對方也主動親他們，監視器顯示互動過程沒有很激烈，也沒有用力壓制，並質疑女子「享受在其中」。郭也說女子主動拿酒杯、接吻，從頭到尾她沒酒醉，就是3人玩在一起，很自然地發生。

士林地院一審勘驗監視器畫面，發現被害人有頭部左右搖動、多次雙手抱胸、揮舞雙手或推人的舉動，還將自己的手放在大腿內側阻擋，且女子案發後經醫師診斷出創傷後壓力症候群，且持續就診治療，可見確實受有心理上的創傷反應，認定兩人性侵，各處葉、郭10年徒刑。

案件上訴，葉、郭認為女子案發後對於時間、地點、過程都清楚陳述，可見當時未酒醉，又女子指控被2人壓制的說法前後不一，認為對方是因為擔心染上性病才提告。

台灣高等法院二審根據卷證資料，不採信葉、郭的說法，認為2人酒後為滿足一己性慾，無視女子多次明確拒絕而強制性交，欠缺尊重女性身體自主權的觀念，犯後始終否認犯行，飾詞狡辯，至今沒有與被害人達成和解或賠償，毫無悔意，維持一審判決；最高法院認為原審認事用法沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

性侵 監視器 拍賣會

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