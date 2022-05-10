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高雄酒駕男遇警要找媽媽 警一查近5年已至少4次酒駕

聯合報 / 記者林保光／即時報導

徐姓男子騎車沒打方向燈，被員警攔查，警方發現他散發酒氣，要求對他酒測，他便說要打電話給媽媽，直到母親到場，反質問員警為什麼都針對她兒子，員警告知並無針對性，對他酒測後果然酒測值超標，而且近5年他已是第四次酒駕超標被警方移送法辦。

據了解，33歲的徐姓男子自2018年就曾酒駕被移送法辦，後來分別又在2019年及去年，也曾因酒駕惹上公共危險官司，這次再涉酒駕，已是第四次被捕。

5月8日傍晚，徐姓男子騎車經過高雄市小港區高鳳路與孔宅二街，巡邏員警發現他已第二次轉彎沒打方向燈，便上前攔下他， 發現他散發酒氣，要對他酒測，他馬上質問「怎麼都針對我？」 說要打電話給媽媽。警方一直等到徐母到場，才對徐酒測，徐母在旁也不斷碎念「為什麼都針對他（兒子）？」

徐經酒測，酒測值每公升高達0.82毫克，警方立即逮捕他查辦涉公共危險，才發覺近5年他已4次酒駕惹官司，駕照也早被吊銷，另對他開無照駕駛及轉彎未打方向燈罰單。

由於酒駕新法已於2022年3月31日上路，只要屢次酒駕或拒測違規再犯者都會公布身分、照片及違規事實，徐男恐將列榜。

徐姓男子（左）遇警方攔下，要對他酒測，他馬上說要找媽媽到場。警方發覺近5年他已第四次惹酒駕公共危險官司。記者林保光／翻攝
徐姓男子（左）遇警方攔下，要對他酒測，他馬上說要找媽媽到場。警方發覺近5年他已第四次惹酒駕公共危險官司。記者林保光／翻攝

酒駕 酒測

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