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疫期他吵架 見對方未戴口罩揮手打人臉 下場出爐
丁姓男子疫情期間與人發生口角，對方未戴口罩朝他咆哮，丁害怕飛沫傳播染疫，揮手回擊，被控傷害罪；法院審理，丁說明自衛原因，台北地院審理認為，丁還是應理性溝通，判他拘役10日，得易科罰金1萬元。
丁在台北市經營中古車行，常因車輛停放問題與同棟李姓住戶發生爭執，2021年8月8日下午4時，丁又因移車問題與李口角，因時值新冠肺炎去年夏天尚高峰期間，丁見李未戴口罩又情緒激動找他吵架，害怕遭李的唾液噴及，揮手毆打李的臉部，李驗傷，對丁提告。
法院開庭，丁自白犯罪，想和李談和解，不過，李堅持不願洽商和解事宜，2人未達成共識。
法院審理認為，丁是智識成熟之人，縱然於疫情嚴重期間擔心被李的口水噴濺，還是應以理性態度處理，不可隨便以暴力相加；考量丁坦認犯行，中古車行收入不穩，審酌李的傷勢、丁的犯罪動機，判丁拘役，可上訴。
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