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阿嬤下跪求判死沒用 無業男劫殺19歲工讀生判20年

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

「啃老族」蘇偉智缺錢，持刀搶劫19歲的劉姓工讀生，14公分的水果刀被用力壓進劉的胸部，造成17公分深的銳器傷，劉慘死。一、二審以蘇有自首而依強盜殺人罪判無期徒刑，最高法院認為未斟酌對蘇的有利因子、自首是否必須減刑，撤銷、發回更審。台灣高等法院更一審今判改判20年徒刑，褫奪公權10年。

蘇偉智（36歲）時常流連網咖，每半個月向母親伸手討5千元。2020年3月27日晚上11點多，蘇埋伏在桃園市平鎮區南豐街口，見在網咖店劉姓工讀生獨自經過，拿水果刀上前脅迫對方交出財物。劉拒絕，兩人拉扯，蘇以水果刀猛刺劉的胸部、脖子，劉朝蘇揮了一拳逃跑，但因心臟中刀、失血過多，倒在路邊身亡。檢方相驗，發現致命刀傷深達17公分。

桃園地方法院辯論終結時，蘇認罪，稱隨機見劉經過，朝他下手，但沒搶到手機，還說自己腰部、脊椎不好，是他的「要害」，因為拉扯過程被劉打到，才生氣失去理智拿刀子亂捅。蘇說，作案後因左手都是血，覺得「很濕」就連同刀子上的血跡洗掉，不知劉身亡。

桃院認為蘇因缺錢花用而強盜，手法殘暴，而他犯後到派出所自首、交出凶刀，偵訊時坦承，後來又翻供，最後僅向家屬略表歉意，難認真心悔改，判他無期徒刑。

檢察官和蘇偉智都上訴，高院前審開庭時，蘇先是承認殺人、否認強盜，後來又辯稱不是故意要殺人，直到最後才坦認全部犯行。

高院認為蘇因缺錢花用就起意搶劫，還攜帶凶器，手段深具危險性，而他有謀生能力卻不工作，殺了在網咖店工作的劉姓青年，應該量處死刑才符合罪責相當原則、社會的法律感情；但因蘇有自首，依規定減刑後就應判無期徒刑。

高院更一審開庭時，律師辯護稱蘇「只是搶奪錢財，並非惡性重大之徒」，有教化可能。劉的阿嬤下跪要求法官判死，她哭說「一個孫子就沒了」。

劉的父親氣憤地罵蘇偉智一直在狡辯，並問「法官你身上會帶刀嗎？哪個人出門要帶刀？」他兒子無緣無故就被殺，連刀柄都陷入身軀，可見蘇的力道有多猛。劉父表示，蘇曾家暴自己的爸媽，蘇父說「直接判死刑啦」，他要辯護律師要有良心、想想自己也有小孩，有誰帶刀殺人再說「不是故意的」。

不過更一審在審理後，今撤銷原判決，改判蘇偉智20年徒刑，褫奪公權10年，刑期大減。

男子蘇偉智不工作，父母拒絕再接濟，竟搶劫19歲的網咖店劉姓工讀生，劉遭殺害。資料照片。記者王宏舜／攝影
男子蘇偉智不工作，父母拒絕再接濟，竟搶劫19歲的網咖店劉姓工讀生，劉遭殺害。資料照片。記者王宏舜／攝影

殺人 自首 強盜

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