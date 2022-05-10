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同桌客人錢包掉地上 大叔搶走7500元得坐8月牢

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市何姓男子去年初在中區一家麵店用餐時，發現同桌客人的錢包掉到地上，當客人把錢包拾起時，卻伸手搶了錢包就跑，客人追出店外時，在附近建國路發現何，何交還錢包後離開，但客人發現錢包內的7500元都被拿走，報警提告，法院依搶奪罪，判何8月徒刑。

判決指出，何姓男子（54歲）在去年2月18日上午11時許，在中區建國路159巷的麵店用餐時，與陳姓、杜姓、白姓顧客同桌用餐，當時陳女不慎將錢包掉落在地，杜男從地上拾起，欲交還給陳女時，何男見有機可乘，伸手搶奪杜男手中的錢包。

何男得手後轉頭跑出麵店，白女見狀追出，再附近發現何後，要求歸還錢包，白將錢包拿回麵店給陳女，陳女卻發現錢包內7500元不翼而飛，報警提告。

何男到案時承認犯行，全案依搶奪罪送辦，台中地院審理時，認為何男素行不良，過去曾因酒駕犯行，遭判刑6月，另外也有竊盜、傷害、詐欺、毀損、搶奪等前科，認定何對於刑罰的反應力薄弱，依累犯加重其刑，判刑8月，沒收犯罪所得，全案可上訴。

台中市何姓男子去年間在麵店時，搶走同桌客人錢包，獲利7500元，台中地院依搶奪罪，判刑8月。圖／本報資料照
台中市何姓男子去年間在麵店時，搶走同桌客人錢包，獲利7500元，台中地院依搶奪罪，判刑8月。圖／本報資料照

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