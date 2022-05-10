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張淑晶告贏了！她哥哥罵她「不要臉」判拘役15日

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

女房東張淑晶坑騙房客出名，前年3月她哥哥張振盛因母親扶養問題，到新北地院家事法庭開庭，盛怒之下，當庭罵了她「不要臉」，她認為人格、社會評價遭貶損而提告。一審依公然侮辱罪處張男罰金8千元。案經上訴，台灣高等法院今改判張拘役15日，得易科罰金。

張淑晶（53歲）表示，當天到新北地院板橋院區家事第2法庭開庭，要幫爸爸媽媽向哥哥爭取扶養費，她當雙親的代理人，哥哥就在1樓走廊和門口外罵她「不要臉」。

張振盛否認，指那天是和張淑晶討論支付母親扶養費的事情，但沒有發生爭執，他是告知「我會如數給付扶養費」，討論氣氛良好、無爭執。

母親證稱，當天從法庭出來後，張淑晶跟張振盛說他有很多房子在收租，要他多拿一點錢給她看病，張振盛就罵張淑晶「不要臉」，當時走廊有很多人。

一審認為張振盛和張淑晶是兄妹，卻不理性解決紛爭，反而以不雅言詞辱罵胞妹，行為不應該，考量他沒有前科、未坦承犯行，處罰金8千元警惕。高院刑事庭審理後，撤銷原判決，改處張振盛拘役15日，得易科罰金。

張淑晶因在網路上刊登租屋訊息，卻是「刊A屋租B屋」，房客到場才被告知便宜的房間已出租，帶看貴6000元以上的套房。

她利用房客多為經濟弱勢或未成年人、青年學子，法律知識薄弱，要求租屋者在租約上「連帶保證人」欄位留下家長等親友姓名和聯絡電話，藉此機會虛構連帶保證人在場簽約、知情，向地檢署提告房客及連帶保證人侵占門禁電卡、毀損家具、不付房租或偽造簽名。

張婦一再登上新聞版面，但期間仍訟爭不斷，包括侵占眼科診所盧姓女院長遺落的手機等，先前已因偽造文書入獄服刑，且因坑騙房客，陸續被最高法院判5年6月、8年6月徒刑定讞。

已鋃鐺入獄的張淑晶不滿胞兄張振盛罵她「不要臉」而提告，台灣高等法院依公然侮辱罪判張振盛拘役15日，得易科罰金。資料照片。記者王宏舜／攝影
已鋃鐺入獄的張淑晶不滿胞兄張振盛罵她「不要臉」而提告，台灣高等法院依公然侮辱罪判張振盛拘役15日，得易科罰金。資料照片。記者王宏舜／攝影

張淑晶 房客 新北

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