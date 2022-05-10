恆述法師爆欠債4000萬 女信徒害她背債被起訴

恆述法師。本報資料照片 恆述法師前年3月傳出積欠4000萬元，台北地檢署查出，是因為江姓女信徒，在2018年間已繳納遺產稅為由向恆述法師借貸，恆述法師陪著江女去找地下錢莊借錢，今依詐欺罪嫌起訴江女。

恆述法師爆出欠債風波後，隨即出面解釋，表示自己被信徒所騙，對方假藉需要繳稅金來繼承土地，並承諾繼承成功後，會捐出2成來幫她蓋道場，她不疑有它，借出了8千多萬，對方也開出8千萬支票，沒想到後來對方跳票，她又為對方的支票背書，因此高利貸找上門，惡夢就此開始。

2020年間，恆述法師提告指控，江女佯稱公公過世後，可繼承鉅額遺產，但需要現金繳稅金，江女還開了一張7800萬元的本票，宣稱拿到遺產後，就會出資幫恆述法師蓋精舍弘法，但恆述法師拒絕。

江女懇求恆述法師陪同去找地下錢莊業者，錢莊認為江女財務狀況不佳而不願放貸，江女恆述法師開本票，向錢莊借得300萬元，但事後江女分文未清償，使恆述法師必須到處借貸來歸還積欠錢莊的債務，最後累計背債4000萬元。