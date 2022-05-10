借貸糾紛揪團砍越南同鄉 台灣兩友人持槍棍助陣被判刑

越南籍移工「阿孟」不滿同鄉的阮姓男子追討15萬債務，去年3月1日夥同余姓、李姓及林姓男子及越南籍「阿強」分持刀槍，前往阮男在台南永康的租屋處尋仇，造成阮男手腳多處刀傷，傷重昏迷送醫，余、李2人到案，台南地院認共同犯傷害罪分處1年2月及8月徒刑，另追緝在逃3人。

台南地院合議庭審理，李男坦承傷害犯行。余男表示，與阿孟等人一同前往現場後，阿孟持刀械追砍阮男，他則持無殺傷力的空氣手槍朝向在場人士。余男辯稱，他不知道阿孟到現場目的為何，他是為了保護自己才高舉空氣手槍，他沒有動手傷害阮男。

檢警調查，阿孟是非法入境的越南移工，與阮因債務糾紛心有不滿，竟夥同越南籍阿強，及余、李及林等共5人，去年3月1日晚間，自高雄市共乘由余所駕駛轎車，前往阮永康租屋處。

翌日0時許到達後，「阿孟」等人分持刀械、空氣手槍、棍棒一同上樓，發覺阮後，阿孟旋即持刀械接續追砍阮數下，余持空氣手槍1支、林、李分持棍棒各1支，命其餘在場阮3名友人不得上前救助，致阮受有右側尺骨鷹嘴突、橈骨頭骨折、右側臏骨骨折合併股四頭肌肌腱部斷裂、左膝撕裂傷合併內側半月板破裂等傷害，阮因傷重昏迷，阿孟等人旋與駕車離去現場。

經友人將阮送醫救治，倖免於難，案經阮妻子報警處理，經警調閱監視器畫面，循線逮捕余、李，追緝阿孟等3人。