快訊

獨／確診伯伯奮鬥實錄！他如何花四天從門診領到救命藥

運安會公布太魯閣事故最終調查報告 5項肇因釀史上最嚴重鐵路意外

「這縣市」長者打疫苗送2劑快篩 網狂讚：應推廣到全國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貨車男不滿遭趕掉頭動口又動手 女收費員滿嘴血提告

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子不滿去年間在西屯區停車格講電話時，遭胡姓女收費員驅趕，陳開貨車回轉，找上在對向開單的胡女，除辱罵「五字經」之外，還動手打人，把胡女打到臉部疼痛、牙齦出血，陳坦承打人，但否認罵人，不過當時有其他證人在場，不獲採信，法院判拘役50天，得易科。

判決指出，陳姓男子（46歲）在去年10月4日上午9時許，疑不滿將大貨車停在停車格講電話時，遭胡姓女收費員驅趕，陳當時怒嗆「為什麼趕我，停在停車格跟客人講電話，不是合法嗎」，胡女離開到對向車道繼續工作。

沒想到陳男怒氣未退，駕駛大貨車掉頭回轉到對向車道，接著下車衝向胡女，徒手揮打胡女的安全帽，造成胡女臉部疼痛、牙齦出血等傷勢，接著還辱罵「三字經」、「五字經」。

胡女向第六警分局提出傷害、公然侮辱告訴，陳男到案辯稱，的確有動手打人，但不認識胡女，「幹嘛罵人，只是口頭禪而已」。

台中地院審理認定，陳男犯行時，除了被害人之外，還有其他目擊者看到，不採信陳男辯詞，加上未與被害人達成和解，依傷害、公然侮辱罪，分別判處拘役40天、15天，應執行拘役50天，得易科5萬元，可上訴。

台中市陳姓男子涉嫌在去年間毆打胡姓女收費員、辱罵五字經，台中地院判拘役50天。圖／本報資料照
台中市陳姓男子涉嫌在去年間毆打胡姓女收費員、辱罵五字經，台中地院判拘役50天。圖／本報資料照

公然侮辱 車道

延伸閱讀

台中文心路車道飄移、停車格隨心所欲？ 交通局：改進中

竹南鎮路邊停車計費全面啟動 現場支付前半個小時免費

外送車格長期占用竟不取締 北市：擬科技執法

妙齡女台74酒駕撞大貨車 轎車幾成廢鐵人輕傷撿一命

相關新聞

恆述法師爆欠債4000萬 女信徒害她背債被起訴

恆述法師前年3月傳出積欠4000萬元，台北地檢署檢署查出，是因為江姓女信徒，在2018年間已繳納遺產稅為由向恆述法師借貸...

補習班租房遭監看2年求償 房東辯「怕狗破壞設備」敗訴

台中市魏姓女子向女房東租透天厝，經營補習班，經營2年多後，無意間發現，方姓女房東會登入遠端帳號透過監視器監看1樓動靜，提...

對到眼被嗆聲 男持雙刀砍死路人 賠610萬改判10年半

患有思覺失調症30年的陳姓男子，前年10月底和22歲李姓男子對到眼，被對方嗆聲後竟持雙刀追砍李男，李遭刺10刀，送醫急救...

太魯閣號最終調查報告曝光 運安會提16項改善建議

運安會今上午公布太魯閣號事故最終調查報告，並針對交通部、內政部營建署、公共工程委員會、台鐵局、鐵道局等相關單位，總計提出...

阿嬤下跪求判死沒用 無業男劫殺19歲工讀生判20年

「啃老族」蘇偉智缺錢，持刀搶劫19歲的劉姓工讀生，14公分的水果刀被用力壓進劉的胸部，造成17公分深的銳器傷，劉慘死。一...

同桌客人錢包掉地上 大叔搶走7500元得坐8月牢

台中市何姓男子去年初在中區一家麵店用餐時，發現同桌客人的錢包掉到地上，當客人把錢包拾起時，卻伸手搶了錢包就跑，客人追出店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。