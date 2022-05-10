貨車男不滿遭趕掉頭動口又動手 女收費員滿嘴血提告

台中市陳姓男子不滿去年間在西屯區停車格講電話時，遭胡姓女收費員驅趕，陳開貨車回轉，找上在對向開單的胡女，除辱罵「五字經」之外，還動手打人，把胡女打到臉部疼痛、牙齦出血，陳坦承打人，但否認罵人，不過當時有其他證人在場，不獲採信，法院判拘役50天，得易科。

判決指出，陳姓男子（46歲）在去年10月4日上午9時許，疑不滿將大貨車停在停車格講電話時，遭胡姓女收費員驅趕，陳當時怒嗆「為什麼趕我，停在停車格跟客人講電話，不是合法嗎」，胡女離開到對向車道繼續工作。

沒想到陳男怒氣未退，駕駛大貨車掉頭回轉到對向車道，接著下車衝向胡女，徒手揮打胡女的安全帽，造成胡女臉部疼痛、牙齦出血等傷勢，接著還辱罵「三字經」、「五字經」。

胡女向第六警分局提出傷害、公然侮辱告訴，陳男到案辯稱，的確有動手打人，但不認識胡女，「幹嘛罵人，只是口頭禪而已」。