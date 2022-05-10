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油漆工人騎機車吃檳榔未戴好口罩 台南警一攔查獲酒駕
54歲傅姓油漆男工昨天上午10時30分騎乘機車趕赴工地上班途中，因吃檳榔未戴好口罩，在台南市中西區成功路與新美街口為員警攔下實施勸導，言談中散發濃厚酒味，警方對他實施酒精測試，酒測值每公升0.28毫克，警詢後依公共危險罪嫌法辦。
據了解，傅8日晚上在朋友處一起飲用約3杯150cc高粱酒，直至凌晨2點多返家休息，9日上午10時起床前往工地途中，因嚼食時檳榔未戴好口罩，為民權派出所員警巡邏發現攔下勸導。
交談中員警發現其濃厚酒味，經實施酒精濃度測試，酒測值0.28毫克，為員警當場逮捕並依公共危險罪嫌送辦。
台南市警二分局統計，今年迄今，中西區警方針對酒後駕車總計取締430件，較去年同期368件增加62件，在警方強力取締執法下，今年迄今酒駕肇事計發生10件，較去年同期18件大幅減少8件（降幅達3月80%），展現警方積極防制交通事故及針對酒後駕車嚴正執法具體成效。
警方說，從取締酒後駕車案件中分析，經常發現民眾心存僥倖，酒後認為返家距離不遠，仍賭運氣駕車上路；另部分民眾未注意自身酒精代謝，前一晚飲酒後未充分休息，總以為「經過晚上睡覺後，隔天身體就沒有酒精」、貿然酒駕上路，導致觸犯酒駕的法律責任。
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