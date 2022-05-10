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對到眼被嗆聲 男持雙刀砍死路人 賠610萬改判10年半
患有思覺失調症30年的陳姓男子，前年10月底和22歲李姓男子對到眼，被對方嗆聲後竟持雙刀追砍李男，李遭刺10刀，送醫急救後不治，一審法官認為陳男案發時未喪失辨識行為能力，依殺人罪判刑14年，李男父母另向陳男求償610萬餘元，陳未表示意見，法院最後照准判賠，今高雄高分院宣判，陳男改判10年6月徒刑。
46歲陳姓男子，父母在他青少年階段時離異，陳男與擺攤賣水果的母親同住；18歲準備入營服役前夕，陳男從墾丁出遊後返家就出現「幻聽」，就醫被診斷有思覺失調症，發病20多年間，有15次因病住院的紀錄，曾在外有過工作，但因病使得職業功能退化，無業的他平時生活費用都由母親支應。
前年10月29日下午3時許，陳母載著陳男到賣場購物，回家後停妥機車，碰到李男和鄰居在外聊天，陳男下車後和李男「對到眼」，李男質問陳男「看三小」，雙方在街頭爆發口角，李男見機持安全帽朝陳男頭部砸去。
陳男不滿回嗆李男「你等我，我回去拿刀」，轉頭往屋裡走去，隨後左、右手各持一把水果刀衝回現場，在街上追砍李男，李身中10刀，傷重喪命；一審法官認為陳雖有思覺失調症，但案發時無證據證明他有幻聽、幻覺等情況，僅因與李男口角，主觀認知受到挑釁，因無法控制情緒，才痛下殺機。
高雄地方法院最後依殺人罪，判陳男14年徒刑，為防他再犯，刑滿後令入適當處所監護5年。今高雄高分院二審宣判，合議庭斟酌他犯罪動機、病情狀況等，改判10年6月徒刑。
李男的父母打民事損害賠償官司，要求陳賠償610萬餘元，陳對此沒意見，法官也認為死者雙親受喪子之痛，精神上有極大痛苦，賠償金額合理，判陳如數負侵權行為之責。
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