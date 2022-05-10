割破里長廣告頭像 監委之子辯「被照片嚇到」

監察委員鴻義章兒子鴻戎，今年2月間涉嫌割破北市士林區後港里長紀建漢架設的恭賀新年廣告刊版，27歲鴻戎辯稱，是上方的照片嚇到，才會割破頭像，士林地檢署偵結，依毀損罪嫌起訴。

起訴指出，總統府國策顧問紀政的姪兒紀建漢，也就是後港里長，在士林區承德路4段架設恭賀里民新年快樂的廣告刊版，今年2月17日清晨5點15分，鴻戎見到刊版後，涉嫌持利器割破廣告刊版中紀建漢的頭像，導致破損、影響美觀不堪使用。

紀建漢在當天上午10點，驚見自己的頭像遭人惡意割破，報警提告。紀建漢稱，今年1月間花費5萬元設置此廣告刊版，內容是恭賀里民新年快樂，一旁寫上「飛躍羚羊紀政的姪子」，下方有民進黨黨徽以及士林北投市議員參選人等；上月底紀未通過黨內初選。警方調閱監視器畫面追查，發現鴻戎涉有重嫌，他到案後辯稱，因為被廣告上的照片嚇到，才會動手割破廣告刊版。

檢方認定，鴻戎用利器割破刊版中的頭像，事前、過程中、事後均未留下其他進一步可認具體明確加害紀的惡害告知，加上紀稱不認識鴻戎，近來與他人無仇恨，難認恐嚇罪，全案依涉犯毀損罪嫌起訴。