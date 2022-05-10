疑詐領補助款 北市議員林穎孟前男友25萬元交保

台北市議員林穎孟遭檢舉利用前男友葉曜彰（圖）當人頭，藉此向市議會詐領補助款，金額初估上百萬元，晚間葉曜彰遭移送北檢。記者葉信菉／攝影 台北市議員林穎孟遭檢舉利用前男友葉曜彰當人頭，藉此向市議會詐領補助款，金額初估上百萬元。台北地檢署昨第二波搜索並約談林女、葉男、新創工程師蕭新晟等3人，漏夜偵訊後命葉男以25萬元交保。

檢調獲報，指林穎孟自2016年至2020年間，涉嫌向台北市議會詐領公費助理費，金額約數萬元至數十萬元。今年3月22日，檢調搜索林穎孟辦公室等6處地點，約談林孟穎、郭姓女人頭助理等3人到案。

林穎孟晚間到地檢署時，遭守候媒體詢問是否有詐領補助費，低著頭連說兩次「我沒有」。3月23日凌晨，檢察官諭令100萬元交保，曾是時代力量黨員的蕭新晟以20萬元交保，郭女請回。林女受訪時否認詐領助理費，相信司法會還她清白。

葉曜彰第一波約談時人在國外未到案，郭姓女人頭是葉男旗下員工，介紹給林穎孟當人頭。林穎孟發布聲明指出，並無任何有關助理費問題或其他不法情事，諸多不實傳言已嚴重損害聲譽及人格。

葉曜彰於昨天深夜近11時移送北檢複訊，面對記者詢問「你女朋友都把責任推給你，有沒有話要說」等問題，面色凝重不發一語。

除了蕭由檢察官以視訊進行複訊外，林、葉2人昨深夜陸續移送北檢複訊。

檢察官訊後將林穎孟請回，今天凌晨2點37分，她再三強調「我今天是主動配合檢調調查，我沒有挪用任何助理費，也沒有任何的錢到我口袋，我相信司法一定會還我清白。」

檢察官偵訊完林穎孟後，才繼續訊問葉曜彰，清晨4時40分許，檢察官認為葉涉犯貪治罪條例，諭令25萬元交保候傳。