男拒捕開車衝撞逃逸 高雄警方深夜逮捕歸案

高市警方9日下午在仁武區拘捕26歲簡姓竊盜嫌犯，卻遭簡男開車意圖衝撞，員警鳴槍制止，仍被逃逸。警方10日凌晨宣布，已將簡男追緝到案，車上另2人身分也已掌握追緝中。

高雄市警察局仁武分局員警9日下午3時許，在仁武區大豐街附近盤查簡男租用的自小客車時，遭簡男開車意圖衝撞員警，警方隨即鳴槍，但仍被逃逸。仁武分局隨即與刑大偵二隊組成專案小組，鎖定簡男及車上2人追緝。

仁武分局10日凌晨12時多發布訊息表示，警方先尋獲涉案車輛，再經調查，鎖定犯嫌藏匿處所，已於9日晚上10時55分許，在鳳山區拘提簡姓犯嫌到案，車上另2人身分，專案小組也已掌握追緝中。

警方表示，車上其中1人為通緝犯，研判因為怕被逮捕而衝撞逃逸，全案依妨害公務、竊盜等案，移送橋頭地方檢察署偵辦。