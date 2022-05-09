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首度公布！連2年酒駕被抓 北市酒駕累犯姓名照片曝光

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導

圖為警方在重要道路酒駕臨檢。圖／聯合報系資料照
圖為警方在重要道路酒駕臨檢。圖／聯合報系資料照
北市交通事件裁決所依據酒駕新法規定，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，今起北市交通局官網首次公告酒駕累犯者姓名、照片及違規事實。

立法院今年1月24日三讀通過刑法及道路交通管理處罰條例酒駕相關條文修正案，提高酒駕處罰、延長酒駕累犯紀錄至10年，並新增公路主管機關得公布酒駕累犯姓名、照片及違法事實等規定；酒駕同車乘客連坐處分提高到6000以上、1萬5000元以下罰鍰。

裁決所指出，首次公告酒駕累犯名單總計1名，去年2月24日第1次酒駕，今年4月1日第2次酒駕，並在民權西路被警方攔下開單，已經公告在交通局官網及拒測累犯公布專區（https://www.dot.gov.taipei/News.aspx?n=8E3A7133A22A0C79&sms=97D77E8D19D60170），公告內容依中央規定，裁決確定後即公布汽機車駕駛人姓名、照片及違規事實等相關資訊。

裁決所呼籲，「喝酒不開車，開車不喝酒」，勿心存僥倖駕車上路，找代駕服務或搭乘大眾運輸，以免觸犯法律而受罰，以杜絕酒駕情形發生，避免意外而遺憾終身。

台北市今首次公布酒駕累犯者姓名、照片及違規事實。圖／北市交通裁決所提供
台北市今首次公布酒駕累犯者姓名、照片及違規事實。圖／北市交通裁決所提供

酒駕 北市

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