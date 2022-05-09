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涉詐領助理費 北市議員林穎孟前男友到案說明

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台北市議員林穎孟遭檢舉利用前男友葉曜彰當人頭，藉此向市議會詐領補助款，金額初估上百萬元。台北地檢署今指揮新北市調處兵分二路執行第二波搜索並約談林女、葉男等3人，全案朝貪汙之利用職務上機會詐取財物、刑法使公務員登載不實等罪嫌方向發展。

外型甜美的林穎孟（38歲）是台大社會研究所碩士，原屬時代力量，2014年參與太陽花學運，後來進入立委林昶佐辦公室擔任法案助理，2017年擔任時力中央黨部發言人，2018年選上台北市議員，2020年退出時代力量，成為無黨籍。

檢調獲報，指林穎孟自2016年至2020年間，涉嫌向台北市議會詐領公費助理費，金額約數萬元至數十萬元。今年3月22日，檢調搜索林穎孟辦公室等6處地點，約談林孟穎、郭姓女人頭助理等3人到案。

林穎孟晚間到地檢署時，遭守候媒體詢問是否有詐領補助費，低著頭連說兩次「我沒有」。3月23日凌晨，檢察官諭令100萬元交保，曾是時代力量黨員的蕭新晟以20萬元交保，郭女請回。林女受訪時否認詐領助理費，相信司法會還她清白。

而葉曜彰第一波約談時人在國外未到案，郭姓女人頭是葉男旗下員工，介紹給林穎孟當人頭。林穎孟發布聲明指出，並無任何有關助理費問題或其他不法情事，諸多不實傳言已嚴重損害聲譽及人格。

林穎孟 時代力量

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