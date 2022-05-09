婦居檢未滿外出採買被罰10萬 包檳榔難賺錢求分期償還

45歲張女2020年7月底自大陸入境，卻在居家檢疫未滿14天時外出採買，被新北市府衛生局裁罰10萬元，案件移送法務部行政執行署新北分署，張女繳了3萬餘元後，到新北分署，表示自己因找不到正職工作，目前依賴包1粒檳榔賺5毛的微薄薪資生活，盼能辦理分期付款，引起行政執行官同情，同意張女以每月繳3千元的方式繳清剩餘罰鍰。

張女稱，她在台灣結過兩次婚，2019年生下女兒後，一度因大量出血瀕死，所幸最後被醫院救回，還在醫院協助下申請到政府救助金30萬元，她帶著女兒回大陸養病，卻因大陸身分證遭註銷無法工作，2020年7月30日便將女兒託付親友照顧，返回台灣生活。

依當時居家檢疫規定，張女應待到同年8月13日才能出門，她卻在8月5日外出超市採買，被衛生局開罰10萬元，因遲未繳納，案件移送新北分署執行，張女因名下無產，行政執行官發現為陸配，遂限制她出海出境。

張女見被限制出境，分六次繳納共3萬餘元罰鍰，並在3月14日到新北分署，表示自己當時是因沒有食物，又不好意思麻煩里長，才會偷偷出門採買，願意接受裁罰。

張女並稱，她來台後超過一年找不到工作，靠著生女兒當時申請的30萬救助金勉持生活，今年2月好不容易找到代包檳榔的工作，一天包2千粒約可賺1千元，扣掉生活費，最多一個月只能繳納3千元，盼能辦理分期付款，獲得新北分署同情，同意以每月繳納3千元方式讓張女繳清剩餘罰鍰。