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酒駕辯「打莫德納影響酒測」 法官打臉：哪有這種文獻

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

范姓男子酒駕判刑，他提上訴，辯「我是打莫德納疫苗酒測值才變高」，台北地院二審認為，依衛福部食藥署公函，查無疫苗影響吐氣酒精值的文獻，駁回上訴，維持一審有期徒刑3月、得易科罰金9萬元刑度，案子確定。

2021年10月8日晚間6時到10時，范在台北市某餐廳飲酒，第2天凌晨3時，騎乘機車上路，在市民大道、林森北路口為警攔檢，測得酒精濃度0.64毫克，檢方偵查，聲請簡易判決處刑。

法院審理，范稱只喝了一些酒，還說以前測只有0.1毫克，他2021年9月28日施打莫德納疫苗，身體反應激烈，「我的酒測值跟打疫苗有關」，否認酒駕。

一審認為，范自承飲用3、4瓶約600ML啤酒，攝取量不低，他自認酒測值受打疫苗影響，不過，函詢衛生福利部，卻查無國、內外文獻指打疫苗會影響酒測，另依食藥署公告的莫德納中文說明書，也指不會對駕駛、機械操作產生影響，判范有期徒刑3月。

范不服，提上訴稱，他雖酒後騎車，但酒測值明顯受到施打莫德納的影響，還說他經濟狀況不佳，有低收入戶證明，希望能判無罪、從輕量刑、或給予緩刑。

二審認為，除了莫德納的中文說明沒有提到會影響酒測，范打疫苗的時間，距離受測時間已有11天，難以認定酒駕與接種有關。

二審認為，一審量處范有期徒刑3月，認事用法無違誤，也無濫權情事，范上訴無理由，審酌酒後禁止駕車經政府大力宣導，范卻酒後騎車上路，犯後不見悔意，駁回上訴案，全案確定。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

莫德納疫苗 酒測 酒駕

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