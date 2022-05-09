上巿公司金寶電子 告前總經理沈軾榮洩漏營業秘密

金寶電子工業公司改選董事，認為遭有心人士惡意抹黑，決定嚴正反擊並揭露真相，以維護股東權益，今天下午由總經理陳威昌代表公司親自到台北地檢署遞狀，控告前總經理沈軾榮擅改經董事會通過的文件，以及向相關媒體不實爆料洩露金寶營業秘密。

據了解，就金寶董事會通過2019年員工認股權證分配名單，沈軾榮涉嫌擅自修改該名單，將數百張挪配給未符資格的員工；沈軾榮擅權更改董事會已決議文件，涉嫌偽造文書。

沈軾榮自2008年起擔任金寶總經理，後被發現違反誠信行為，於2010年5月7日辭任總經理。沈軾榮辭任後，不思以正當方式爭取公司董事席位，去年開始一連串惡意打擊金寶公司及經營階層，誣蔑公司治理不彰、經營階層涉有不法，藉此爭奪董事席次。

據了解，當時的經辦依總經理沈軾榮指示，製作員工認股權分配張數表格，呈沈軾榮審閱、調整、簽核，再經董事長簽核，同年12月送董事會討論通過。

內部調查卻發現，沈軾榮竟於董事會後擅自調整業經董事會通過的員工認股權證分配名單，將上百張，挪配給不符合資格的員工，導致董事會通過之名單與送交股務代理之名單不同，出現兩種版本不一致的員工認股權分配名單，涉嫌偽造文書。

金寶經營階層近來屢遭惡意人士不實爆料或刊登廣告誣蔑，這些抹黑包括：在媒體不實爆料「庫藏股事件」、「群創股票出售案」、向地檢署誣告特別背信罪，刊登抹黑廣告。這些不實爆料及廣告引用金寶內部機密文件、洩露客戶資料，數份檔案為沈軾榮持有，已涉嫌違反營業秘密等罪。