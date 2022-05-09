監察院二度彈劾檢察官陳隆翔 劍青檢改：造成寒蟬效應

監察院6日以偵辦曲棍球協會案辦案嚴重違反辦案程序，彈劾檢察官陳隆翔。劍青檢改今發表聲明，指監察院上周五深夜突襲公告「曲棍球彈劾案」，強烈譴責特定監委一再追殺基層檢察官，干預司法，試圖殺雞儆猴，造成寒蟬效應。

聲明全文如下：

一、職務法庭判定檢察官並無違失，為何監察院可以重複彈劾，一再追殺？

高涌誠監委於108年間以枝微末節的程序問題，恣意彈劾臺中地檢署陳隆翔檢察官，據已披露資料顯示，高涌誠委員在約詢過程中揚言：「曲棍球案已緩起訴確定，要能翻案、重啟偵查的方式之一，就是將檢察官彈劾」，大剌剌踐踏檢察獨立的紅線，結果被職務法庭兩個審級狠狠打臉，判決陳檢察官並無違失，不受懲戒。證明彈劾案根本就是無的放矢，報復找碴。

被打臉後，高涌誠委員不僅不對烏龍彈劾公開道歉，為了扳回已掃地的顏面，自己操刀二度就同一案（曲棍球案）重複彈劾，完全無視「一事不再理」的基本法理，死命攀咬。一次咬不死，找碴再咬一次，務求「弄死」一個在基層兢兢業業的辦案檢察官。我們要公開請問陳菊院長，您領導的所謂「人權」監察院，到底要放任「人權」監委踐踏人權到什麼時候？

二、民間司改會經常宣稱「救援」和「平冤」，為何系出同源之高涌誠委員卻一反常態，強逼檢察官起訴？

檢察官提起公訴，必須基於充足的事證。以往民間司改會動輒指責檢察官濫權追訴，在「救援」和「平冤」強烈要求百分之百證據。近十餘年來檢察官起訴品質日益嚴謹，本件陳檢察官於調查後，對於事證明確且認罪的秘書長給予緩起訴處分，對於否認犯罪而證據確實不足的理事長作不起訴處分，本即依據有限事證偵結，避免濫行追訴，符合人權保障，更與民間司改會長期「救援」和「平冤」立場一致。

為何前民間司改會執行長之高涌誠委員，此案卻一反常態，不斷指責檢察官沒有提起公訴？難道只因為要幫前立委段宜康「如果我說的不是事實，願當眾吞下三顆曲棍球」的宣示來解套嗎？你這麼想幫他忙，直接幫他吞曲棍球就好了，請不要來干擾司法。

三、如果證據不足卻勉強起訴，被法院判決無罪，責任要算誰的？

依照「人權律師」出身的「人權」監委高涌誠的超低起訴標準，假如陳檢察官將直接證據不足的理事長提起公訴，被法院判決無罪的話，責任要算誰的？高涌誠委員是否就要對承審法官進行彈劾和移送？還是回頭繼續彈劾檢察官蒐證不力？如果看到輿論倒轉，是否又可以反手假「救援」或「平冤」之名，彈劾「濫權追訴」的檢察官？反正話都你在說，你要彈劾就彈劾。國家公器被這樣糟蹋濫用，令人痛心，監察院到底還能對國家有何貢獻？

前(109)年6月底，高涌誠委員又經蔡英文總統「再度」提名。在將送立法院審查之前，本會即已指出：高涌誠上述重大干預司法獨立之爭議，有基於黨派或特定立場喪失客觀中立性的高度疑慮，請立法院從嚴審查，但仍然順利通過，繼續擔任第六屆監委，讓人深感困惑。是否執政黨一再縱容少數監委充當政治報復之打手？甚至支持此等干預司法之行徑？如果不照你執政黨的意思偵辦起訴，就要被監察院重複彈劾嗎？請問陳菊院長，「人權」監察院就是這種「人權」法嗎？

四、司法是制衡政治權貴的重要權力，不應縱容政治干預

我國乃法治國家，檢察官基於客觀中立，依法偵辦犯罪，不受任何外力干涉。政治權貴嫻熟法律，更試圖透過各種途徑干預司法個案。所幸近年來，法治觀念進步(並非法治進步)，政治不得干預司法已是普遍常識。但少數監委自己本在經營律師事務所，又把司改當門好生意，或與政治權貴結交投其所好，導致法治倒退淪喪，實為我國之悲哀。基層司法官猶如菜籽命，面對向來極為仇視檢察官、只要逮到機會就要弄死檢察官的特定監委，也只能悲嘆「萬般皆是命，半點不由人」。

但綜觀近20年來，充滿幹勁、不懼威脅利誘、不媚求升官的中生代、新生代檢察官，如雨後春筍般的冒出來，這是國家之福。檢察官之所以受憲法保障，以司法官身分獨立辦案，無非是為了讓檢察官能不受政治與權勢的干預和威脅，公正辦案，所以過去到現在，上至前總統、國會議員、高官權貴貪污受賄，下至黑幫地痞流氓、殺人放火、地方民代違建關說、傾倒廢棄物，都倚賴全國各地檢察官在個案中抽絲剝繭，不受威脅，不受關說，實現正義。