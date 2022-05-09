聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北市也公布了！酒駕累犯姓名、照片今首曝光

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導

新北市交通事件裁決處依據酒駕新法規定，今日在裁決處官網上首次公告酒駕累犯者姓名、照片及違規事實等，藉以警惕酒駕累犯，遏止酒駕行為再發生。民眾對此作法拍手叫好，認為這樣才能真正給予重懲，希望政府能持續做下去，讓酒駕者心存警惕。

裁決處指出，酒駕新法已於2022年3月31日上路，只要屢次酒駕或拒測違規再犯者都會公布民眾身分、照片。

裁決處表示，新法是將從2019年7月1日起算，10年內第2次累犯，除了現行的加重罰鍰、吊銷駕駛執照及道安講習等處分，還會公布酒駕累犯的姓名、照片及違法事實。

裁決處表示，今天首次公告酒駕累犯名單有1名，這名男子在2019年9月26日第1次酒駕，又在今年3月31日第2次酒駕被警方攔下開單，裁決處已於官網(https://www.tad.ntpc.gov.tw/Drunk_Drivers.aspx)設立酒駕及拒測累犯公布專區，公告內容依中央規定，裁決確定後即公布汽機車駕駛人姓名、照片及違規事實等相關資訊。

民眾陳小姐說，政府每次都說要加重懲處，但酒駕者根本不怕罰錢，就是要像這樣公布酒駕慣犯的身分、照片，讓他們出去外面不敢見人，面子盡失，才能達到嚇阻作用。

裁決處處長李忠台表示，酒駕新法除明定主管機關得公布10年內第2次酒駕累犯者姓名、照片和違規事實之外，同行者連坐處分最高新臺幣1萬5000元罰鍰；因此籲請切記「喝酒不開車，開車不喝酒」，勿心存僥倖駕車上路，找代駕服務或搭乘大眾運輸，以免觸犯法律而受罰，嚴重還會發生交通意外而遺憾終身。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

心北市交通局公布一名酒駕累犯身分與相關資料。圖／擷自新北市裁決處官網
心北市交通局公布一名酒駕累犯身分與相關資料。圖／擷自新北市裁決處官網

酒駕

延伸閱讀

配合酒駕新法上路 桃園市公布2累犯姓名照片

桃園公告酒駕累犯姓名照片 首波2人正面無碼照曝光

男工人酒駕撞死機車騎士 法官認為未和解賠償判刑7年

陳世軒呼籲新北做「車來速」 衛生局：會有塞車問題

相關新聞

張淑晶慘了！坑殺弱勢房客亂告78人 再判關8年半定讞

女房東張淑晶去年十月因偽造文書案入獄服刑，又因坑騙房客上月再判刑5年半確定，但官司未了；張淑晶要求房客簽約時留下親友資料...

新北市也公布了！酒駕累犯姓名、照片今首曝光

新北市交通事件裁決處依據酒駕新法規定，今日在裁決處官網上首次公告酒駕累犯者姓名、照片及違規事實等，藉以警惕酒駕累犯，遏止...

熟女網路賣餐券騙網友遲不出貨 被告詐欺才全數退還

台中市莊姓女子去年間在網路賣「西堤餐券」，邱姓網友先買6張付款後，莊女佯已出貨，還以買10張送1張促銷訊息，騙邱再買6張...

違法獵熊鷹拍照豎姆指喊讚 屏東男因照片洩底被逮

保七總隊第八大隊6日在屏東縣來義鄉查獲陳姓男子（56歲）違法獵捕保育動物熊鷹，據了解，陳嫌是因一張照片洩底而被警方鎖定，...

法律快譯通／情夫驟逝小三沒分到遺產 要元配付50萬扶養費為何敗訴？

遺產分配問題多，最麻煩的就是人過世後，突然冒出不認識的人，要分遺產，許姓男子事業有成，因無子嗣，瞞著妻子在外養小三，生下一子，這段婚外情維持五年許男猝逝，小三先透過訴訟確認兒子對許的遺產有繼承權後，興訟要許的元配另外給50萬扶養費，官司敗訴關鍵是小三的年齡，法界人士說，扶養有很嚴格條件限制，生前有扶養事實，不代表死後繼續付錢。

連2天清晨當露鳥俠當眾搓下體 新竹男遭判拘50日

新竹市今年出現一名遛鳥俠，陳姓男子今年2月9日清晨跑到市區金山東三街與金山東街口，見該處車水馬龍，竟直接將褲子脫下，對著...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。