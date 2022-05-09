新北市也公布了！酒駕累犯姓名、照片今首曝光

新北市交通事件裁決處依據酒駕新法規定，今日在裁決處官網上首次公告酒駕累犯者姓名、照片及違規事實等，藉以警惕酒駕累犯，遏止酒駕行為再發生。民眾對此作法拍手叫好，認為這樣才能真正給予重懲，希望政府能持續做下去，讓酒駕者心存警惕。

裁決處指出，酒駕新法已於2022年3月31日上路，只要屢次酒駕或拒測違規再犯者都會公布民眾身分、照片。

裁決處表示，新法是將從2019年7月1日起算，10年內第2次累犯，除了現行的加重罰鍰、吊銷駕駛執照及道安講習等處分，還會公布酒駕累犯的姓名、照片及違法事實。

裁決處表示，今天首次公告酒駕累犯名單有1名，這名男子在2019年9月26日第1次酒駕，又在今年3月31日第2次酒駕被警方攔下開單，裁決處已於官網(https://www.tad.ntpc.gov.tw/Drunk_Drivers.aspx)設立酒駕及拒測累犯公布專區，公告內容依中央規定，裁決確定後即公布汽機車駕駛人姓名、照片及違規事實等相關資訊。

民眾陳小姐說，政府每次都說要加重懲處，但酒駕者根本不怕罰錢，就是要像這樣公布酒駕慣犯的身分、照片，讓他們出去外面不敢見人，面子盡失，才能達到嚇阻作用。

裁決處處長李忠台表示，酒駕新法除明定主管機關得公布10年內第2次酒駕累犯者姓名、照片和違規事實之外，同行者連坐處分最高新臺幣1萬5000元罰鍰；因此籲請切記「喝酒不開車，開車不喝酒」，勿心存僥倖駕車上路，找代駕服務或搭乘大眾運輸，以免觸犯法律而受罰，嚴重還會發生交通意外而遺憾終身。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康