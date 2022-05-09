熟女網路賣餐券騙網友遲不出貨 被告詐欺才全數退還

台中市莊姓女子去年間在網路賣「西堤餐券」，邱姓網友先買6張付款後，莊女佯已出貨，還以買10張送1張促銷訊息，騙邱再買6張，邱陸續匯款6007元，遲未收到餐券，先向網拍賣場通報只獲得部分退款，於是報警。檢警偵辦期間，莊女辯稱住院才沒退款，後來已全數退款，台中地檢署今偵結依詐欺罪嫌起訴她。

起訴指出，莊姓女子（43歲）去年10月間在網拍蝦皮賣場刊登販售「西堤餐券」的訊息，邱姓網友看到後向莊女購買6張，匯款3213元，邱詢問莊女是否出貨時，莊女佯稱已經出貨，還稱已在同年11月14日配達，接著又再向邱佯稱，購買10張餐券可送1張品田牧場餐券，詢問邱是否再購買，邱又匯款2156元、638元買了4張西堤餐券、2張品田餐券。

不過莊女遲不出貨，加上莊女又解除與邱的通訊軟體好友關係，邱只好先向蝦皮賣場反映，獲得3213元的退款，接著邱又透過其他刊登商品的訊息，加入LINE群組聯絡到莊女，莊女承諾先退款638元，今年1月初再退款2156元，不過之後就再解除與邱LINE好友關係，邱向霧峰警分局提出告訴。

莊女在檢方訊問時辯稱，有在網路賣場刊登販售餐券訊息，也有向邱收取價金，不過沒有涉嫌詐欺，是後來不想做了，要退款給邱，但又遇到車禍住院，沒有辦法上網。