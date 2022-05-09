違法獵熊鷹拍照豎姆指喊讚 屏東男因照片洩底被逮

保七總隊第八大隊6日在屏東縣來義鄉查獲陳姓男子（56歲）違法獵捕保育動物熊鷹，據了解，陳嫌是因一張照片洩底而被警方鎖定，他在照片中把一隻疑剛捕獲的熊鷹放在兩腿間，雙手還豎起大姆指，似有喊讚意味，因行徑太過囂張，遭鎖定被逮。

熊鷹（學名：赫氏角鷹）是瀕臨絕種保育類一級野生動物，據學界研究，因棲地破壞和盜獵等因素，熊鷹族群日漸稀少，估計全台族群量僅剩不到500對。

因為在排灣族和魯凱族傳統文化中，熊鷹羽毛是貴族重要頭飾，具有重要象徵意義，據了解，近年市場行情從每根1萬元起跳，三角黑斑清晰的鷹羽，特別是第5、6根羽毛，坊間喊價甚至可達5、6萬元。

據了解，警方今年3月接獲一張照片，陳男在照片把一隻疑剛捕獲的熊鷹放在兩腿間，涉嫌違法獵捕。因掌握可靠情資，警方立即組成專案小組，會同屏東林區管理處展開大規模查訪，並於蒐證後向法院聲請搜索票，6日前往陳嫌住處查緝，扣得至少70支鷹羽、鷹首及捕獸鋏等犯罪工具。