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違法獵熊鷹拍照豎姆指喊讚 屏東男因照片洩底被逮

聯合報 / 記者魏斌／屏東即時報導

保七總隊第八大隊6日在屏東縣來義鄉查獲陳姓男子（56歲）違法獵捕保育動物熊鷹，據了解，陳嫌是因一張照片洩底而被警方鎖定，他在照片中把一隻疑剛捕獲的熊鷹放在兩腿間，雙手還豎起大姆指，似有喊讚意味，因行徑太過囂張，遭鎖定被逮。

熊鷹（學名：赫氏角鷹）是瀕臨絕種保育類一級野生動物，據學界研究，因棲地破壞和盜獵等因素，熊鷹族群日漸稀少，估計全台族群量僅剩不到500對。

因為在排灣族和魯凱族傳統文化中，熊鷹羽毛是貴族重要頭飾，具有重要象徵意義，據了解，近年市場行情從每根1萬元起跳，三角黑斑清晰的鷹羽，特別是第5、6根羽毛，坊間喊價甚至可達5、6萬元。

據了解，警方今年3月接獲一張照片，陳男在照片把一隻疑剛捕獲的熊鷹放在兩腿間，涉嫌違法獵捕。因掌握可靠情資，警方立即組成專案小組，會同屏東林區管理處展開大規模查訪，並於蒐證後向法院聲請搜索票，6日前往陳嫌住處查緝，扣得至少70支鷹羽、鷹首及捕獸鋏等犯罪工具。

陳男坦承曾獵捕熊鷹，但辯稱未售販，僅供族人祭典使用。警方訊後依違反野生動物保育法移送檢方偵辦。保七總隊第八大隊與屏東林區管理處提醒民眾，捕獸鋏已明訂全面禁止使用，一旦發現仍有使用危害野生動物保育者，絕對嚴懲嚴辦，呼籲民眾勿再以身試法。

陳男涉嫌違法獵捕保育類野生動物熊鷹被逮，但他辯稱未販售，僅供族人祭典使用。圖／讀者提供
陳男涉嫌違法獵捕保育類野生動物熊鷹被逮，但他辯稱未販售，僅供族人祭典使用。圖／讀者提供
警方接獲可靠情資，在屏東縣來義鄉山區查獲違法獵捕熊鷹。圖／讀者提供
警方接獲可靠情資，在屏東縣來義鄉山區查獲違法獵捕熊鷹。圖／讀者提供
陳男涉嫌違法獵捕保育類野生動物熊鷹被逮，警方在其住處起出大批鷹羽。圖／讀者提供
陳男涉嫌違法獵捕保育類野生動物熊鷹被逮，警方在其住處起出大批鷹羽。圖／讀者提供
陳男把疑剛獵捕到的熊鷹放在雙腿間，兩手還豎起大姆指疑比出讚的手勢，因而被鎖定。圖／讀者提供
陳男把疑剛獵捕到的熊鷹放在雙腿間，兩手還豎起大姆指疑比出讚的手勢，因而被鎖定。圖／讀者提供

屏東縣 傳統文化

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