快訊

全面參戰！衛福部明將要求所有醫院都要開專責病房

氣象局曝本周強降雨時間 雨大又久恐現積淹水

派克雞排漲價「一片80元」 業者致歉：實在撐不下去了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

張淑晶慘了！坑殺弱勢房客亂告78人 再判關8年半定讞

聯合報 / 記者林孟潔王宏舜／台北即時報導

女房東張淑晶去年十月因偽造文書案入獄服刑，又因坑騙房客上月再判刑5年半確定，但官司未了；張淑晶要求房客簽約時留下親友資料當連帶保證人，若事後出現租約爭議，就以莫須有的罪名一併提告，受害人數高達78人，最高法院依誣告等罪判張淑晶8年6月徒刑，另詐欺、強制等得易科罰金部分判刑1年2月定讞。

張淑晶（53歲）在網路上刊登租屋訊息，卻是「刊A屋租B屋」，房客到場才被告知便宜的房間已出租，帶看貴6000元以上的套房。她利用房客多為經濟弱勢或未成年人、青年學子，法律知識薄弱，要求租屋者在租約上「連帶保證人」欄位留下家長等親友姓名和聯絡電話。

張淑晶明知房客簽約時，親友並不在場，但一旦出現租約爭議，她卻藉此機會虛構連帶保證人在場簽約、知情，向地檢署提告房客及連帶保證人侵占門禁電卡、毀損家具、不付房租或偽造簽名等，向地檢署提告詐欺、侵占、毀損、偽造文書等罪嫌，本案受害人數多達78人。

一名蔡姓女房客證稱，張淑晶拿契約書要求簽名，並說保證欄部分是要留下聯絡人的資料，詎料後來涉訟時她自稱是律師，把很多存證信函、訴訟文件擺出來，說告過很多房客，稱「不發生這些問題就不會有事」。

新北地院一審認定張淑晶犯18件誣告罪，判7年徒刑，另外3件詐欺、1件強制罪判處1年2月得易科罰金之刑；案件上訴，台灣高等法院二審認為，依據對話內容，張淑晶常說要提告或「法院見」，可見對租賃法律和訴訟手段有相當熟稔程度，張淑晶執意虛構申告，變造證據強化申告內容，還大量「濫訴」想置房客受牢獄之災。

當檢方處分被害人不起訴，張淑晶還會以其他事由再告，像是壁紙破掉、管線不通、膠條脫落，只要有養寵物的，都會被告毀損等罪，而被害人多為經濟弱勢，或急於租房，許多人法律知識薄弱且多不願涉訟。

二審認為，張淑晶是專業出租人，卻變造證據、對涉世未深的少年提告，壓迫手段耗費大量國家司法資源，即使被害人獲檢方不起訴也不收斂，誣告惡意「節節高升」，惡性應加以嚴懲，以19件誣告罪改判為8年6月，其餘駁回；最高法院認為二審判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

女房東張淑晶。圖／聯合報系資料照片
女房東張淑晶。圖／聯合報系資料照片
張淑晶。圖／聯合報系資料照片
張淑晶。圖／聯合報系資料照片

張淑晶 房客 詐欺

延伸閱讀

雲縣地院、地檢署遷建地點有著落了 就在舊虎尾機場

復興航空發布假重訊否認停業 二審判賠投資人499萬元

復興航空停業案 投資人團訟二審判獲賠499萬

散布不實確診訊息 男被判拘役30日易科罰金2萬

相關新聞

張淑晶慘了！坑殺弱勢房客亂告78人 再判關8年半定讞

女房東張淑晶去年十月因偽造文書案入獄服刑，又因坑騙房客上月再判刑5年半確定，但官司未了；張淑晶要求房客簽約時留下親友資料...

桃園公告酒駕累犯姓名照片 首波2人正面無碼照曝光

酒駕新法今年3月31日上路，桃園市交通局今天上網公告酒駕累犯者姓名、照片。首波公告酒駕累犯名單有2人都是男性，皆是在20...

頭大了！ 夫妻36年沒離婚卻各組家庭 法官判婚姻有效

薛姓夫妻36年前結婚，婚後薛即出國留學，情愛花殘月缺，4年後夫妻各自重婚。薛妻與楊姓男子重婚，感情也不順，且後婚還經戶政...

違法獵熊鷹拍照豎姆指喊讚 屏東男因照片洩底被逮

保七總隊第八大隊6日在屏東縣來義鄉查獲陳姓男子（56歲）違法獵捕保育動物熊鷹，據了解，陳嫌是因一張照片洩底而被警方鎖定，...

法律快譯通／情夫驟逝小三沒分到遺產 要元配付50萬扶養費為何敗訴？

遺產分配問題多，最麻煩的就是人過世後，突然冒出不認識的人，要分遺產，許姓男子事業有成，因無子嗣，瞞著妻子在外養小三，生下一子，這段婚外情維持五年許男猝逝，小三先透過訴訟確認兒子對許的遺產有繼承權後，興訟要許的元配另外給50萬扶養費，官司敗訴關鍵是小三的年齡，法界人士說，扶養有很嚴格條件限制，生前有扶養事實，不代表死後繼續付錢。

連2天清晨當露鳥俠當眾搓下體 新竹男遭判拘50日

新竹市今年出現一名遛鳥俠，陳姓男子今年2月9日清晨跑到市區金山東三街與金山東街口，見該處車水馬龍，竟直接將褲子脫下，對著...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。