連2天清晨當露鳥俠當眾搓下體 新竹男遭判拘50日

新竹市今年出現一名遛鳥俠，陳姓男子今年2月9日清晨跑到市區金山東三街與金山東街口，見該處車水馬龍，竟直接將褲子脫下，對著一名路人露出生殖器，還用手來回搓揉。10日清晨，陳男又跑到同一路口當遛鳥俠，四處外露、揉搓生殖器給路人看，遭民眾報警；新竹地院審理終結，陳被依公然猥褻罪判拘役50日。

法官指出，陳男裸露性器的地點屬任何人皆可隨意自由行經的道路，就是公共場所，而陳在該處公然裸露撫摸下體，有供人觀覽的意圖，且其裸露撫摸性器官舉措不僅足以刺激或滿足性慾，客觀上足以引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情，有礙於社會風化，依現今大眾社會一般通念，屬猥褻行為。