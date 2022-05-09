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桃園公告酒駕累犯姓名照片 首波2人正面無碼照曝光

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導

酒駕新法今年3月31日上路，桃園市交通局今天上網公告酒駕累犯者姓名、照片。首波公告酒駕累犯名單有2人都是男性，皆是在2020年至今年期間第1次酒駕，又於今年4月初第2次酒駕被警方攔下開單，符合酒駕新法10年內酒駕累犯須公告的規定。

酒駕新法針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，自2019年7月1日起算，於10年內第2次累犯，除了現行的加重罰鍰、吊銷駕駛執照及道安講習等處分，並得公布酒駕累犯的姓名、照片及違法事實。交通局說明，今公布名單者都符合新法累犯須公告的規定。

首波公告的酒駕累犯名單有2位，分別在桃園區、中壢區違規酒駕被攔查，都是累犯。桃園市交通事件裁決處處長張丞邦表示，配合酒駕新法施行，已於裁決處官網上設立酒駕及拒測累犯公告專區，公告揭露駕駛人全名、照片等個人資訊，以抑制酒駕及悲劇發生。

交通局呼籲，除了勿酒駕外，也提醒勿宿醉上路，如需赴飲酒場合或飲酒後隔日，可以善用捷運、輕軌、公車或計程車等大眾運輸工具往返，飲酒後可以尋求酒後代駕、家人接送等。以免酒駕違規，除需繳納罰鍰，吊扣（銷）駕駛執照、參加道安講習外，累犯者並將公告姓名、照片及違規事實，得不償失。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園市交通局今在官網公告酒駕累犯名單。圖／桃園市交通局提供
桃園市交通局今在官網公告酒駕累犯名單。圖／桃園市交通局提供

酒駕 桃園

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