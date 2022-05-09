男工人酒駕撞死機車騎士 法官認為未和解賠償判刑7年

吳姓男子從事腳踏車零件代工，吳2020年因酒後駕車，判刑4月確定，去年2月易科罰金執行完畢。去年6月間，吳第4次酒駕，涉嫌酒後駕車撞死楊姓機車男騎士。台南地院認為吳曾犯不能安全駕駛罪，於5年內再犯不能安全駕駛罪因而致人於死，並考量吳迄今沒有和被害人家屬達成和解賠償，判處吳徒刑7年。

判決說，吳曾於2003年、2009年間犯酒後駕車，台南地院分別判處罰金1萬6000元、拘役59天確定。吳並於2020年因酒後駕車，台南地院判處4月確定，去年2月25日易科罰金執行完畢。

吳於去年6月28日下午在安南區友人住處內飲用啤酒，同日下午4點多駕駛轎車離開後，沿佳里區南19線公路由南往北方向行駛在快車道，行經該路6.5公里處與無名道路交岔路口時，疏未注意車前狀況及減速慢行撞上機車。

當時，楊騎乘機車由西往東方向駛至該處，吳駕駛車輛左側車身與楊機車前車頭處發生碰撞，致楊人車倒地，受有頭頸部鈍傷，送醫急救仍於同晚6時23分死亡。員警測得吳酒測值每公升1.01毫克，法辦起訴。

吳律師為吳辯護稱，吳從事腳踏車零件代工，受新冠肺炎疫情影響，僅能勉強維持生活，犯罪後兩度前往靈堂上香致意，並就強制汽車責任保險金協助理賠。

被害人家屬表示，吳雖有來靈堂2次，但治喪期間家屬無心情談原諒，去年7月7日出殯迄今，吳沒有任何動作、任何表示。

法官認為，此案已是吳第4度因酒後駕車為警查獲，且距離前次酒後駕車公共危險案件執行完畢時點，不到4個月，所為殊屬不該。

法官考量，吳於交通事故發生後1個月內，馬上把應作為損害賠償擔保不動產以贈與移轉登記給配偶，再以不動產為將軍區農會設定本金最高限額324萬元抵押權登記，以擔保配偶對將軍區農會所負債務，貸得款項分毫未用以賠償被害人家屬。