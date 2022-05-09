頭大了！ 夫妻36年沒離婚卻各組家庭 法官判婚姻有效

薛姓夫妻36年前結婚，婚後薛即出國留學，情愛花殘月缺，4年後夫妻各自重婚。薛妻與楊姓男子重婚，感情也不順，且後婚還經戶政機關撤銷結婚登記，她主張與薛「依舊是老公老婆」。薛提確認婚姻關係不存在訴訟，備位請求判准離婚，一審認婚姻關係仍存在，考量兩人33年沒往來，准許離婚。夫妻皆上訴，台灣高等法院駁回。

薛姓男子表示，1986年與妻子到法院公證結婚，婚後他即負笈擔簦，和妻子的感情也逐漸變淡，因此協議離婚，但不諳民法，沒辦離婚登記。薛不甘一審認定與元配的婚姻關係仍存在，對他不利。

1990年、1994年，楊姓夫妻各自娶、嫁丁姓女子與楊姓男子。薛妻在重婚後，與楊姓新夫生了兩個小孩，因楊移情別戀且要求離婚，她也曾提確認離婚無效訴訟；雖然桃園地方法院判離婚無效，但「後婚」效力遭戶政機關撤銷。薛妻主張和薛沒有協議過離婚，1993年間因經小姑告知「我哥已經再娶了」，她才追尋第二春。

高院家事法庭指出，民法規定不得重婚，違反者無效，薛1990年與丁姓女子結婚，屬「後婚」，違反重婚規定。高院認為薛是大學畢業，且曾留學美國，不可能不知離婚的法定要件，但他沒辦離婚登記就草率與丁女結婚，有過失，認定後婚無效、前婚婚姻關係存在。

薛的備位之訴主張與妻子婚姻難以維持，但妻子否認，並指丈夫外遇在先，不得請求離婚。高院調查，夫妻自1989年就沒再共同生活，已無情分，且兩人各自另育兒女，婚姻回復無望。高院認為薛妻不肯離婚，只是希望年老時能有依靠，考量雙方各自重婚、生子，該負相同程度的責任，判准離婚。