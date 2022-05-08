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失智症男麵店門口傾倒廚餘 飆罵、毆打店家遭判刑

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

罹患輕度失智症的的男子阿奇（化名），去年在一家麵線糊店外傾倒垃圾廚餘，遭店家陳男指責後，飆罵三字經，還進入店面毆打陳男頭部成傷。士林地方法院認為，阿奇恐因記憶力下降才否認犯行，但行為時應沒有受失智症影響判斷，依公然侮辱罪科罰金5千元，又犯傷害罪處拘役30日可易科罰金3萬元。

判決指出，去年1月20日下午4時許，阿奇在陳男開設店麵線糊店外「傾倒垃圾廚餘」遭陳男指責後心生不滿，在店門口飆罵陳男三字經和髒話，又走進店內毆打陳男頭部，導致陳男左頭部、耳朵鈍傷，陳男3小時後到派出所報案提告傷害。

陳男指控，阿奇在店門口亂到餿水，見狀制止他，但他「突然性情大變罵我打我，現場客人有看到案發過程」當時正在吃麵線的客人證稱，因為阿奇經過店門口一直講三字經引人注意，之後停在店門飆罵陳男，陳男質問他為何在門口到廚餘，阿奇不斷往店內吐口水，還進店裡毆打陳男。

合議庭認為，店內的客人雖是熟客，但無情其他情誼，且不認識阿奇，無甘冒偽證風險維護陳男或陷害阿奇，採信證人說詞。另，雖阿奇在案發後遭診斷出罹患輕度失智症，記憶、定向感、抽象思考能力欠佳，目前情緒大致穩定，妄想、幻覺、攻擊、行為失控、暴躁易怒困擾程度0分等，但阿奇否認犯行辯稱，陳男對牽狗的鄰居不友善，鄰居關係不好，他是因為陳男罵他雜種、笑他中風活該，才會開始罵回去等。

合議庭審酌，審理時阿奇多所辯解，沒有答非所問，也沒有妄想或虛談等，沒有因為輕度失智症影響他的行為，不適用刑法第19條情堪憫恕減刑，但考量恐因輕度失智症記憶力下降，才會否認犯行，全案依照公然侮辱罪，處罰金5千元可易服勞役，又犯傷害罪處拘役30日，可易科罰金3萬元。可上訴。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

失智症 廚餘

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