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應徵遲到2分鐘被拒、男上門找碴 涉和女店長互毆遭訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

26歲李姓男子去年帶著女朋友逛士林夜市，突然想起多年前應徵面試，因遲到2、3分鐘就被拒絕錄用，闖進店內要找男店長，但該店家女店長稱，從開店起店長、店員都是女性，李男涉嫌推女店長到牆角，女店長也強悍反擊，2人互毆受傷並驗傷提告，均遭依傷害罪嫌起訴。

李男去年12月18日帶著女友逛士林夜市，晚上10點多進入一家店家，堅持說要找尋數年前應徵面試，遲到2、3分鐘就不錄用他的男店長，但同樣26歲的王姓女店長則稱，從開店以來，店長一直都是女性，且店員基本上也都是女姓，沒有所謂到男性店長，告知李男應該找錯店了。

起訴指出，李男心生不滿，涉嫌把王姓女店長推向牆角，王姓女店砸則是不甘示弱，強勢反擊，和李男互相拉扯、互毆，2人互告傷害。

李男左臉挫傷，而頭部、後頸、左受背、右小手指擦傷的王姓女店長稱，她被推向牆角心生畏懼，提告恐嚇、強制罪嫌。士林地檢署認為，王姓女店長有反擊李男，是否達到心生畏懼或行動受限程度有所疑義，全案依照傷害罪嫌起訴李男、王女。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

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