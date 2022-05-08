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台開轉走精科二期信託資金13億 科長決行有疏失記大過

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台開公司開發台中精密二期園區，負責籌措資金到兆豐銀行的信託專戶，由台中市府監督，2017年時因信託契約將至，台開主張不再延續信託，兆豐銀行函詢市府意見，當時經發局鄭姓科長回覆「無意見」，讓台開轉出專戶內13億元資金，市府認定鄭違反分層決行權責記大過，鄭上訴仍遭駁回。

台中市政府在2007年委由台開公司開發精密二期園區，雙方簽訂委託開發契約，台開為籌措開發資金，2011年10月與兆豐銀行簽訂信託契約，開立開發資金的信託專戶，因信託存續期間將至，兆豐在2017年12月函詢台中市政府經發局，針對台開不再展延信託契約表示意見。

當時市府經發局工業科高姓科員，以科長決行方式擬搞，後經凃姓股長、洪姓專員簽核後，由鄭姓科長批示決行，當時鄭回覆台開為執行業務工作範圍，與他人所生契約或其他法律關係，由台開負責，契約終止或期滿後亦同，台開與兆豐不續行展延信託，市府「無意見」，以「府稿」發出。

兆豐收到市府的函覆意見後，台開即從該信託專戶內，陸續轉走6億元、6億元、1.4億元，共13.4億元。

市府在2020年11月時認定，鄭違反分層負責規定，以科長等級函覆，排除長官檢視、了解、評估風險，做出業務指導的機會，導致巨額開發資金遭台開轉出，衍生後續履約爭議、訴訟糾紛，有故意或重大過失，祭大過一次處分。

涉案經發局工業科鄭姓科長後來調公用科，不服向保訓會提復審遭駁，鄭上訴台中高等行政法院，認為該函復公文時，專戶資金是處於「工業園區營運管理」階段，依經發局分層負責明細表，決行層級為科長，僅是函復名義有誤用為「府稿」，就算有行政疏失，也不到大過。

台中高等行政法院審酌，台開的信託專戶依照契約，市府有監督權，兆豐在2017年底函詢市府就台開不展延信託契約，還以指示銀行將專戶內剩餘資金，轉到其他帳戶，函詢市府意見時，該專戶內資金處於「工業用地開發」階段，決行權責為市長。

但鄭姓科長違反分層規定，決行涉及逾10億巨額開發資金安全的公文，造成市府重大風險，駁回訴請，仍可上訴。

台中市鄭姓男子任職經發局工業科長期間，違反分層規定，讓台開從信託專戶轉走13億元，鄭被市府記大過，鄭上訴台中高等行政法院遭駁回。圖／本報資料照
台中市鄭姓男子任職經發局工業科長期間，違反分層規定，讓台開從信託專戶轉走13億元，鄭被市府記大過，鄭上訴台中高等行政法院遭駁回。圖／本報資料照

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