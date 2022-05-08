認真辦！彰縣議員散布「公務員免費4萬劑快篩」遭警函送

彰化縣議員張國棟被高雄市政府指控散布「高雄市府200位公務員採購4萬劑快篩，可打6個月且免費」不實資訊，雖張國棟第一時間承認是擔任服務處助理的妻子誤傳，且撤回訊息，並表達歉意，但高市府仍要求市刑大警方嚴查；據了解，警方日前已北上對張製作偵訊筆錄後，依違反社會秩序維護法函送裁處。

高雄市政府日前得知，網路群組流傳一則「高雄市是執政者的縣市，果然有分藍綠，高雄市府200位公務員採購4萬劑快篩，平均每位可打（筆誤，應為用）6個月而且免費。人民切（筆誤，應為卻）要用每劑100元去買，又要排隊分單數偶數去買，果然人民生命比官員不值錢，請大家廣傳出去」的訊息，因此要求警方調查傳送假訊息的來源。

警方調查後，查出是彰化縣張國棟議員以通訊軟體發送不實訊息，高市府曾對外表示，張國棟議員身為民意代表，不應成為假新聞傳播者，更不應該捏造假新聞，此舉不但傷害本府全體上下名譽，更打擊防疫人員士氣與社會秩序，要求張國棟撤回訊息，並公開澄清。

雖張國棟第一時間對外表示，此訊息是擔任服務處助理的妻子誤傳，隨即將訊息撤回，並公開在臉書上表達歉意，但高市府仍執意要將此事「依法處理」。

據了解，高雄市刑大警方日前已北上彰化縣，對張國棟製作偵訊筆錄後，先依違反社會秩序維護法移轉彰化縣警方移送裁處；另張國棟是否涉及違反傳染病防治法也將一併請示衛生局是否開罰。

此外，針對昨夜間有網友透網路PTT散布「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」等內容，經高市府查證後，貼文陳述的內容與文中所引用的交通事故新聞報導，完全不符，屬於有心人士杜撰言論。

高市府表示，現正值防疫重於一切的時刻，如果刻意利用防疫議題混淆視聽，目的在擾亂社會秩序，引起民心慌亂不安，已同時觸犯社會秩序維護法、傳染病防治法。

市刑大警方表示，接獲市府告發後，已展開偵辦追查有關散布具爭議性的假訊息，並已掌握特定對象，積極追查中。