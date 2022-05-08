新竹自撞、桃園詐保 男造假車禍 法院這原因判無罪

桃園市劉姓男子在新竹自撞電線桿，為了詐領保險金，跑回桃園另覓路燈桿並製造假車禍現場，隨後報警謊稱自撞，但員警事後調閱監視器畫面戳破他，依使公務員登載不實罪嫌提告；法院審酌，警方調查車禍本就須實質審查判斷真實與否，不能僅聽當事人片面敘述，雖然劉男耗費資源有不當，仍判無罪，可上訴。

檢警調查，劉姓男子去年3月15日13時26分許，將轎車停在桃園市平鎮區一處電線桿旁，製造車禍角度與擦撞現場後報警，並謊稱自撞，讓員警在「A3類道路交通事故調查訪問表」、「道路交通事故當事人登記聯單」等文件上登載不實事項，以利向保險公司申請理賠，犯使公務員登載不實罪嫌。

法院調查，劉男事發前已在新竹市香山區自撞電線桿，未於第一時間報案，而是到桃園找一根高度、原擦撞處相同位置的電線桿，並在該處製造出車禍角度及車禍擦撞現場，經承辦員警事後調閱路口監視器，才發現他根本沒有發生事故。

法院認為，警察依職權須調查車禍發生經過及當事人，經實質審查後才可判斷真實與否，而非據當事人片面指稱就要登載，劉男雖謊稱發生事故，也讓員警在筆錄上留下不實記載，但並無成立使公務員登載不實罪。