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麗寶賽車場噪音超標遭罰 業者不服：以二區標準罰三區

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

麗寶賽車場在前年初遭人檢舉噪音擾人，環保局分兩次前往稽查，查出噪音為59分貝，開罰3000元，不過業者不服，認為賽車場所在位置適用三區標準是67分貝，環保局用二區標準罰三區，不過歷經一、二審都認定，若噪音擴散他區可不管，將不合噪音防制法的立法精神，判罰確定。

判決指出，台中市環保局在前年3月15日下午3時許，前往麗寶國際賽車場外的空地，測得噪音為59.2分貝，已超出日間時段、第2類噪音管制區營業場所噪音管制標準值的57分貝，環保局命麗寶限期在同年月22日下午4時前改善完成，否則連續處罰。

環保局在同年4月5日上午11時許，派員前往複查，在同一地點測得為59分貝，背景音量為45.1分貝(與測量音源相差10分貝，不予修正)，仍超出日間時段第2類噪音管制區營業場所噪音管制標準，環保局認為麗寶違反噪音防制法的規定，開罰3000元。

經營麗寶賽車場的月眉開發國際公司不服，提起訴願，但遭駁回，月眉再提起行政訴訟，主張賽車場在第三類噪音管制區內，應適用第三類噪音管制區內的噪音管制標準，即為67分貝，環保局不能在第二類管制區（標準為57分貝），監測在第三類或第四類噪音管制區內的場所所發出之聲音，否則噪音管制區圖內畫定第三類、第四類噪音管制區即毫無意義可言。

不過案經台中地院、台中高等行政法院都認定，噪音有向外擴散特性，依照噪音管制法的維護國民健康、環境安寧、生活品質的目的，以及畫設各類噪音管制區的制度精神，該法是要求噪音源不論位處何管制分區內，其所擴散的噪音都應符合各個管制區的音量標準。

若侷限噪音源所在區符合標準，擴散其他區可不必符合標準，將形成有漏洞的管制，無法貫徹立法目的，所以依法，不限於噪音源所在的分區合於該區管制標準即可，尚包括所擴散的噪音於到達各分區時，也應符合各分區的管制標準才可，判罰確定，不得上訴。

麗寶賽車場在前年間遭人檢舉噪音，環保局開罰3000元，業者不服上訴，台中高等行政法院駁回，判罰確定。圖／本報資料照片
麗寶賽車場在前年間遭人檢舉噪音，環保局開罰3000元，業者不服上訴，台中高等行政法院駁回，判罰確定。圖／本報資料照片

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