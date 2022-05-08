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路邊「瑪莎拉蒂」拖回家又偷工具 竊賊判刑確定

中央社 / 台北8日電

張姓男子被控在路邊看見一輛「瑪莎拉蒂」跑車，先挖壞車鑰匙孔，再以牽車為由，找拖吊業者把車拖回住處，又竊取汽車保養廠工具。法院審酌他恣意竊盜，日前判3月及7月確定。

判決指出，張男於民國108年11月6日凌晨零時35分許，在桃園市某路口處，看見一輛黑色「Maserati（瑪莎拉蒂）」停在路邊，竟拿自己的汽車鑰匙挖壞車鑰匙孔，再把車排空檔。

判決指出，張男以牽車為由，找來不知情友人及拖吊業者，分2趟將車拖回新竹湖口住處。游姓車主當天晚間發現車子遭竊報警。

警方循線找到車子，並將張男依竊盜罪嫌移送法辦；張男另被控結夥2名男子於109年5月間偷取3輛汽車的車牌，並破壞汽車保養廠的鐵窗侵入竊取發電機及LED大燈等工具，價值約新台幣30萬元。

一審桃園地方法院考量張男坦承犯行等，依1個竊盜罪、1個加重竊盜罪分別判處3月、6月徒刑，均可易科罰金。

其中，張男被控竊盜拖走瑪莎拉蒂遭判3月徒刑部分，因未上訴已確定；偷車牌及汽車保養廠竊案部分，經上訴，由二審台灣高等法院審理。

二審指出，張男行為構成刑法第321條第1項第2款、第 4款的毀越其他安全設備結夥三人以上竊盜罪，原審認事用法明顯有違誤，檢察官提起上訴，為有理由。

二審考量，張男不思以正當方式獲取財物，竟圖不勞而獲而恣意竊盜，迄今未能賠償被害人所受損害，竊取財物價值不低等，加重改判7月徒刑。全案不得上訴而確定。

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