檢察官陳隆翔遭突襲彈劾 檢協會嗆監察權已侵犯核心

檢察官陳隆翔偵辦曲棍球協會侵占公款案，監察院認定，陳僅憑被告自白即草率結案，悖離檢察機關辦理刑事訴訟案件應行注意事項，昨晚突襲公告第二度彈劾；檢協會今天發聲明強調，監察院的彈劾案，違反一事不再理原則，明顯是重複彈劾，已侵越檢察權核心。

陳隆翔感慨，這次彈劾完全沒被監委約詢、調查，等同「連為自己辯護的機會都沒有」他一直以為「程序正義」是法治國家最基本要有的價值理念，但坦白說，他徹底失望了，「斲喪司法公信力的不是我，傷害監察權公信力是監察院自己」。

檢協會指出，檢察總長江惠民2019年5月17日，曾發表聲明支持捍衛司法獨立及檢察官純淨辦案空間，不受不當干預，並呼籲監察權的行使不得侵越干預檢察權核心事項，檢察官獨立行使職權受憲法的保障，檢察官所表示的法律見解及偵查作為，監察院對之行使調查權，應該受到限制。

監察權的行使就檢察官依據法律行使的犯罪偵查權限，如已侵犯核心領域，就違反權力分立與制衡憲政原則，有大法官釋字第325號及585號解釋可參。

協會籲請全體國民正視檢察官獨立行使職權的重要，尤其監察權的行使應謹守司法權與監察權的分際，不得任意侵越檢察權的核心事項。

檢協會指出，本次監察院的彈劾案，違反一事不再理原則，明顯是同一案件重複彈劾，都是針對辦案程序缺失提起，與前案情節類同，且針對檢察官的調查方式及心證作指摘，觸及者仍屬檢察權的核心事項，明顯有侵越檢察官職權情事。