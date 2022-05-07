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男子不滿車被拖吊 朝員警丟現金遭判拘役20天

中央社 / 記者蕭博文台北7日電

施姓男子不滿車輛遭拖吊，當場辱罵員警三字經，還將現金砸向員警。士院認為，施男涉犯妨害公務執行、侮辱公務員等罪，日前判處拘役20天，得易科罰金。

士林地方法院判決書指出，施姓男子去年8月間在新北市汐止區違規紅線停車，轄區警方到場舉發並拖吊；施男因而心生不滿，對員警辱罵三字經，並從皮夾拿出鈔票，將鈔票丟在員警身上，隨後遭警逮捕。

承審法官認為，侮辱是以使人難堪為目的，而以言語、文字、圖畫或動作等方式表示輕蔑、不屑，施姓男子當眾採取強暴手段，將鈔票丟向員警，依社會通念顯然屬於負面動作，足以使員警難堪，連同辱罵三字經等行為，都已構成侮辱公務員罪。

法官認為，施姓男子犯妨害公務執行、侮辱公務員等罪，從重以妨害公務執行罪論處，審酌施男藐視國家法秩序、侵害員警人格權，犯後坦承犯行，但未與員警達成和解，判處拘役20天，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。可上訴。

妨害公務 公務員

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