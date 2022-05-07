二次彈劾 檢察官陳隆翔：斲傷司法非我、監院自傷公信

檢察官陳隆翔偵辦民進黨前立委段宜康曲棍球案2019年5月14日遭監察院彈劾，經懲戒法院判不受懲戒確定，監院提再審被駁回，上訴職務法庭二審再被駁確定；未料監察院昨又公告，以同一事實罕見二度彈劾陳；陳隆翔今吐露心聲說「斲喪司法公信力的不是我，傷害監察權公信力是監察院自己」。

對於監察院昨晚突襲公告第二度彈劾，陳隆翔表示，他一直以為「程序正義」是法治國家最基本要有的價值理念，但坦白說，他徹底失望了，尤其是對有所謂「準司法機關」美名的監察院。

陳坦言，他昨深夜10點多經朋友轉達才知，且這次沒被監委約詢、調查，等同「連為自己辯護的機會都沒有」，也認為監察院沒以利益迴避原因請主辦監委迴避，連程序正義都不顧。

陳隆翔表示，為了澄清事實發表以下聲明：

首先說個故事，2019年5月中我被第一次彈劾後，也許是主辦的監委自覺彈劾理由不夠充分，後來他們又很努力的寫了一份「調查報告」，洋洋灑灑的加碼（羅織）論述，除了原來彈劾範圍以外，指謫我或有關機關還有哪些缺失，並在同年6月12日監察院的司法及獄政委員會中，將該份調查報告提出討論（如附件），想要對各該機關提出糾正案，但會議的結論是「撤回」，也就是糾正案並沒有被通過，該委員會僅決議將「調查報告」移請職務法庭併案審理，並將報告中列出的各項調查意見，函請有關機關改進。

後來在職務法庭審理過程中，其實針對原彈劾範圍，暨前揭加碼的調查報告部分，我都有分別進行答辯。但基於程序正義的理念，我認為後面加碼的調查報告，根本是違背彈劾程序，所以建請職務法庭以程序理由駁回，所幸職務法庭接受我的看法，後續的再審（包括上訴）也都一樣。只是沒想到，又被彈劾。

最後想跟關心小弟及本案的學長先進們表達感謝之意，雖然這次彈劾理由跟上次差不多，一樣在指導檢察官應該如何認定事實以及適用法律，但我要強調辦案絕非吃自助餐，絕不是只挑自己想看的證據，然後下一個結論，說我只以被告的供述（監察院的新聞稿是說自白，但其實該案的被告並未全部自白犯罪）作為認定犯罪事實的基礎，而有所謂的辦案疏失。另外，本案最後以緩起訴偵查終結前，我是有等彰化縣政府函文回覆後，並斟酌了本案情節，才作了最後決定，而不是如監察院新聞稿所述我好像急著結案，然後什麼證據都不管。