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違停又猛然開車門害老婦1秒撞癱 女婿、岳母都被判7月

聯合報 / 記者曾健祐／台中即時報導

台中張姓男子開車載劉姓岳母臨停沒緊靠路邊，劉欲下車又貿然開左後車門，短短1秒內後方騎車的王姓老婦閃避不及撞上，導致腦重傷癱瘓、失語失智；法院認為，張違規臨停、劉貿然開車門都有疏失，造成王需專人24小時照顧嚴重影響生活，依過失至重傷判2人7月徒刑，可上訴。

檢警調查，張男2021年8月27日開車載岳母到豐原區，在路邊臨停時卻沒有緊靠路邊就貿然停車，劉婦也沒注意後方行人、來車，就突然打開左後車門，結果王姓老婦騎車迎面而來，一時閃避不及撞上車門。

結果王婦重摔倒地，包括頭顱、全身多處骨折，緊急送醫搶救雖撿回一命，但仍因頭部重創導致癱瘓、併發失語狀及失智症，生活無法自理需要專人24小時照顧。檢方偵結認為臨停的張男、貿然開車們的劉婦都有過失，均依過失至重傷起訴。

審理時，張否認犯行，辯稱他覺得車子停在那雖有違停，但不會傷害到人，也有告訴岳母不可以開車門，認為自己沒有過失；劉婦則在警詢、偵查及審理時均坦承不諱。

法院勘驗行車記錄器、監視器發現，當時張停車後左後車門開啟，隨後王婦就碰撞車門倒地人車滑行，且事故發生僅在1秒內，應屬猝不及防情況。

另道路交通安全規則有明文，汽車臨停前、後輪胎外側距離緣石，或路面邊緣不得逾60公分，但張男當時前後輪車距路緣卻達1.7公尺、1.9公尺；車禍鑑定也認為，張臨停距離超過、劉婦貿然開車都是肇事原因，受害的王婦則無肇事因素。

法院審酌，張男臨停未緊靠路邊，劉婦又貿然開車門才釀禍，造成王婦重傷癱瘓生活無法自理，家屬也認為張男否認無悔意求處從重量刑，依過失傷害人致重傷罪，各判王、劉7月。

台中地院。記者曾健祐／攝影
台中地院。記者曾健祐／攝影

失智症 監視器

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