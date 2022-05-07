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逃逸移工酒駕逢警、移交接新措施 無症狀免快篩

聯合報 / 記者林保光／即時報導

越南籍段姓男子騎機車轉彎沒打方向燈，遇高雄市警小港分局攔查，發現他酒後騎車，警方查他身分，發覺他是逃逸移工，將他移送移民署。時值警、移訂立外籍人士交接新制，因他沒新冠肺炎症狀，警方才得以不對他快篩，便逕送移民署收容。

高雄市警方與移民署基層曾為查獲非法移工應否先斂快篩，意見不同，警政署與移民署5月3日協調出明確作業流程，移工若沒症狀，不需要先快篩便可直接送交移民署收容，對已出現疑似染疫症狀者，由警方戒護就醫篩檢，再移交移民署，由移民署帶往醫院做PCR以後，確認沒染疫才進移民署收容所。

新措施確立隔天，5月4日下午，高雄市警小港分局高松派出所員警在小港區松光街，發現段姓男子（32歲）騎機車轉彎沒打方向燈，攔他要開罰單，談話間，警方聞到他發出酒氣，對他酒測，酒測值每公升0.2毫克，要他拿出居留證，他卻一再以沒帶在身上推辭，但一掀開機車置物箱，員警就看到他的居留證，查出他是逃逸移工。

據了解，段在2018年來台工作，在台中某科技公司上班，去年4月21日應出境，但工作期間嫌薪資少便逃跑失聯，經公司通報後成為逃逸移工。警方逮捕他後對他開酒駕罰單，並依警、移新措施，見他並無症狀，沒快篩便可送往移民署收容，警、移才未生爭執。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

越南籍段姓男子（右）涉酒駕，警方攔他查身分，發現是逃逸移工。記者林保光／翻攝
越南籍段姓男子（右）涉酒駕，警方攔他查身分，發現是逃逸移工。記者林保光／翻攝

移民署 移工 快篩

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