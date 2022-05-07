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北榮桃園分院健檢傳弊案 醫師收賄628萬被起訴

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

台北榮總桃園分院蔣姓主治醫師，涉嫌利用承辦該院健檢業務推廣的委外採購案機會，收取廠商賄賂628萬餘元，經桃園地檢署調查，被依對於職務上行為收受賄賂罪起訴。

另外，行賄的陞和醫院管理顧問有限公司成員黃姓實際負責人、陳姓協理與邢姓、江姓、蔡姓3名副理，以及陳姓、王姓2名會計，也因為涉犯對公務員職務上行為交付賄賂罪被起訴。

據悉，涉案的蔣姓醫師專治高血壓、糖尿病、呼吸道感染、居家照護，癌症安寧控制等，資歷豐富，曾任專科主任和健檢業務營運管理中心主任，但後來收賄風聲傳出，醫院內部調查認為有疑慮，才他降調主治醫師。

起訴指出，北榮桃園分院自2004年起將健檢醫療業務（含移工健檢、勞工健檢等）的推廣工作外包，截至2013年為止，均由蔣男負責提出採購需求及簽辦建議規格，而他的手上還握有廠商以醫院名義對外行銷建檢案件的准駁權，以及協調醫師出診巡迴健檢的監督管理權，可直接影響廠商招攬業務成效及收入。

陞和公司於2004、2007和2013年標到北榮桃園分院健檢業務推廣工作，黃姓負責人和陳姓協理為求業務不被刁難，與蔣男達成協議，以受檢外籍移工人數做為基數，每個人頭支付新台幣30元賄款，每月結算一次，次月交付賄款。邢姓副理和陳姓會計等人明知是賄賂，仍按月計算賄款金額、製作現金支出傳票及核章，並將現金送進醫院給蔣男。

桃檢去年3月指揮廉政署和台北市調處兵分多路搜索北榮桃園分院及陞和公司，並在蔣男家中保險箱找到190萬元現金，進一步追查，蔣男收賄金額多達628萬餘元。由於事證明確，蔣男在偵訊時自白犯行，並於去年底繳回全部犯罪所得，因此檢方也建請法院依法減刑。

台北榮總桃園分院蔣姓主治醫師涉嫌利用承辦健檢推廣業務外包機會收取廠商賄賂628萬餘元，被桃園地檢署依貪汙治罪條例起訴。圖／翻攝自GOOGLE地圖
台北榮總桃園分院蔣姓主治醫師涉嫌利用承辦健檢推廣業務外包機會收取廠商賄賂628萬餘元，被桃園地檢署依貪汙治罪條例起訴。圖／翻攝自GOOGLE地圖

健檢 桃園 醫師

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