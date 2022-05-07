聽新聞
test
0:00 / 0:00
北榮桃園分院健檢傳弊案 醫師收賄628萬被起訴
台北榮總桃園分院蔣姓主治醫師，涉嫌利用承辦該院健檢業務推廣的委外採購案機會，收取廠商賄賂628萬餘元，經桃園地檢署調查，被依對於職務上行為收受賄賂罪起訴。
另外，行賄的陞和醫院管理顧問有限公司成員黃姓實際負責人、陳姓協理與邢姓、江姓、蔡姓3名副理，以及陳姓、王姓2名會計，也因為涉犯對公務員職務上行為交付賄賂罪被起訴。
據悉，涉案的蔣姓醫師專治高血壓、糖尿病、呼吸道感染、居家照護，癌症安寧控制等，資歷豐富，曾任專科主任和健檢業務營運管理中心主任，但後來收賄風聲傳出，醫院內部調查認為有疑慮，才他降調主治醫師。
起訴指出，北榮桃園分院自2004年起將健檢醫療業務（含移工健檢、勞工健檢等）的推廣工作外包，截至2013年為止，均由蔣男負責提出採購需求及簽辦建議規格，而他的手上還握有廠商以醫院名義對外行銷建檢案件的准駁權，以及協調醫師出診巡迴健檢的監督管理權，可直接影響廠商招攬業務成效及收入。
陞和公司於2004、2007和2013年標到北榮桃園分院健檢業務推廣工作，黃姓負責人和陳姓協理為求業務不被刁難，與蔣男達成協議，以受檢外籍移工人數做為基數，每個人頭支付新台幣30元賄款，每月結算一次，次月交付賄款。邢姓副理和陳姓會計等人明知是賄賂，仍按月計算賄款金額、製作現金支出傳票及核章，並將現金送進醫院給蔣男。
桃檢去年3月指揮廉政署和台北市調處兵分多路搜索北榮桃園分院及陞和公司，並在蔣男家中保險箱找到190萬元現金，進一步追查，蔣男收賄金額多達628萬餘元。由於事證明確，蔣男在偵訊時自白犯行，並於去年底繳回全部犯罪所得，因此檢方也建請法院依法減刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言