北榮桃園分院健檢傳弊案 醫師收賄628萬被起訴

台北榮總桃園分院蔣姓主治醫師，涉嫌利用承辦該院健檢業務推廣的委外採購案機會，收取廠商賄賂628萬餘元，經桃園地檢署調查，被依對於職務上行為收受賄賂罪起訴。

另外，行賄的陞和醫院管理顧問有限公司成員黃姓實際負責人、陳姓協理與邢姓、江姓、蔡姓3名副理，以及陳姓、王姓2名會計，也因為涉犯對公務員職務上行為交付賄賂罪被起訴。

據悉，涉案的蔣姓醫師專治高血壓、糖尿病、呼吸道感染、居家照護，癌症安寧控制等，資歷豐富，曾任專科主任和健檢業務營運管理中心主任，但後來收賄風聲傳出，醫院內部調查認為有疑慮，才他降調主治醫師。

起訴指出，北榮桃園分院自2004年起將健檢醫療業務（含移工健檢、勞工健檢等）的推廣工作外包，截至2013年為止，均由蔣男負責提出採購需求及簽辦建議規格，而他的手上還握有廠商以醫院名義對外行銷建檢案件的准駁權，以及協調醫師出診巡迴健檢的監督管理權，可直接影響廠商招攬業務成效及收入。

陞和公司於2004、2007和2013年標到北榮桃園分院健檢業務推廣工作，黃姓負責人和陳姓協理為求業務不被刁難，與蔣男達成協議，以受檢外籍移工人數做為基數，每個人頭支付新台幣30元賄款，每月結算一次，次月交付賄款。邢姓副理和陳姓會計等人明知是賄賂，仍按月計算賄款金額、製作現金支出傳票及核章，並將現金送進醫院給蔣男。