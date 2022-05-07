女上蝦皮轉賣玻尿酸機能水 使用品牌官網照侵權判拘

新竹趙姓女子上蝦皮購物網站轉賣自己中獎抽到的玻尿酸機能水，為了介紹商品竟自行到機能水的品牌官網下載商品圖片，被業者發現侵權提告。新竹地院審理認為，趙女欠缺尊重他人智慧財產權之觀念，但有解決誠意，判處拘役10天，得易科罰金。

趙姓女子2020年1月間在蝦皮購物賣場網頁刊登販售某品牌的玻尿酸前導機能水，在未經該品牌生技公司的同意或授權，陸續下載3張商品圖片的攝影著作，業者不滿所享有的著作財產權遭侵害，向保二總隊報案提告，案移送新竹地檢偵查聲請簡易判決。

判決指出，趙姓女子在審理時坦承犯行，法官也確認相關證人、相關網頁蒐證資料、原圖檔案等資料，相關事證明確，趙女則提供當時抽中的玻尿酸禮盒組的臉書活動截圖，表示自己只是單純要將商品轉售出去，並無販售仿冒品的犯罪動機。

法官認為，趙姓女子未經生技公司業者同意或授權，逕自將對方享有著作財產權攝影著作，為行銷目的公開傳輸在個人拍賣網頁上，欠缺尊重他人智慧財產權觀念，但考量趙女有誠意協商解決，且刊登業者3張攝影著作期間約2周，侵害他人著作財產權規模不大，且無前科、待業中，目前收入仰賴配偶。