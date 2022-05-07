快訊

新北某國小老師隱匿確診還趴趴走 衛生局重罰200萬

新北確診產婦送醫胎兒不治 醫院證實婦人今晨不幸離世

收治確診寶寶恐壓縮其他重症兒童 名醫籲檢討收治標準

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女上蝦皮轉賣玻尿酸機能水 使用品牌官網照侵權判拘

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹趙姓女子上蝦皮購物網站轉賣自己中獎抽到的玻尿酸機能水，為了介紹商品竟自行到機能水的品牌官網下載商品圖片，被業者發現侵權提告。新竹地院審理認為，趙女欠缺尊重他人智慧財產權之觀念，但有解決誠意，判處拘役10天，得易科罰金。

趙姓女子2020年1月間在蝦皮購物賣場網頁刊登販售某品牌的玻尿酸前導機能水，在未經該品牌生技公司的同意或授權，陸續下載3張商品圖片的攝影著作，業者不滿所享有的著作財產權遭侵害，向保二總隊報案提告，案移送新竹地檢偵查聲請簡易判決。

判決指出，趙姓女子在審理時坦承犯行，法官也確認相關證人、相關網頁蒐證資料、原圖檔案等資料，相關事證明確，趙女則提供當時抽中的玻尿酸禮盒組的臉書活動截圖，表示自己只是單純要將商品轉售出去，並無販售仿冒品的犯罪動機。

法官認為，趙姓女子未經生技公司業者同意或授權，逕自將對方享有著作財產權攝影著作，為行銷目的公開傳輸在個人拍賣網頁上，欠缺尊重他人智慧財產權觀念，但考量趙女有誠意協商解決，且刊登業者3張攝影著作期間約2周，侵害他人著作財產權規模不大，且無前科、待業中，目前收入仰賴配偶。

不過，業者具狀認為趙姓女子無誠意認罪，也遲遲未答覆是否接受新台幣6萬元的調解條件，請求從重量刑。最後法官認為趙姓女子於審理時坦承犯行，調解時也有協商解決的誠意，業者只憑趙姓女子未能同意6萬元的調解條件，就認為沒有協商誠意，應是誤會，最後依違反著作權法判處趙姓女子拘役10天，得易科罰金。可上訴。

網路購物刊登商品照片要注意著作權法。情境示意圖。圖／Ingimage
網路購物刊登商品照片要注意著作權法。情境示意圖。圖／Ingimage

蝦皮購物 新竹

延伸閱讀

他好奇蝦皮崛起原因為何？ 眾人直指3關鍵：當然爽

蝦皮購物「5.5超強母親節」專櫃保養4折起、內衣2折起

造假小黃卡放蝦皮兜售 板橋男涉偽造文書3萬元交保

蝦皮驚見「3劑小黃卡」強調真假難辨 警：已展開追查

相關新聞

北榮桃園分院健檢傳弊案 醫師收賄628萬被起訴

台北榮總桃園分院蔣姓主治醫師，涉嫌利用承辦該院健檢業務推廣的委外採購案機會，收取廠商賄賂628萬餘元，經桃園地檢署調查，...

女上蝦皮轉賣玻尿酸機能水 使用品牌官網照侵權判拘

新竹趙姓女子上蝦皮購物網站轉賣自己中獎抽到的玻尿酸機能水，為了介紹商品竟自行到機能水的品牌官網下載商品圖片，被業者發現侵...

攜水果刀坐火車站前判罰8千 辯釣魚要殺魚 法官問漁具呢？

陳姓男子今年3月25日下午5點多，拿著一把水果刀坐在瑞芳火車站前廣場，警方獲報到場，他供稱想要去釣魚，攜帶水果刀是要殺魚...

台中大火6死 房客縱火殺人罪起訴

台中市興中街8樓住宅3月6日大火釀6死6傷慘劇，因鄭姓房客在房間養寵物羊，不滿莊姓女房東下通牒要他搬家，憤而縱火，加上莊...

張雅琴字卡侵害「水神」名譽？ 法院：不致誤解免賠

販售「水神」的旺普貿易公司台灣分公司，不滿年代新聞台主播張雅琴2年前播報時，手拿「喝水神毒蝦警軍之死」的預告字卡說明當日...

院檢大戰累犯之亂 學者：最「走鐘」的大法庭裁定

最高法院大法庭裁定認為檢察官應舉證被告是否構成累犯而加重其刑，連續多日引發「院檢大戰」；台灣大學法律系教授林鈺雄指出，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。