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攜水果刀坐火車站前判罰8千 辯釣魚要殺魚 法官問漁具呢？

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

陳姓男子今年3月25日下午5點多，拿著一把水果刀坐在瑞芳火車站前廣場，警方獲報到場，他供稱想要去釣魚，攜帶水果刀是要殺魚用。但法官認為他並未攜帶釣魚用具，至人潮往來的瑞芳火車站前廣場，足以使民眾感覺恐慌而影響社會秩序及公共安寧，日前依違反社會秩序維護法判處罰鍰8000元。

基隆地院判決書指出，陳男今年3月25日下午5時5分，拿著水果刀在瑞芳火車站前廣場，但警方到場查獲時，他已將水果刀棄置在附近草地，並未從事其他違法行為。他向警方說，他想要去釣魚，攜帶水果刀是要殺魚用。

法官審理指出，陳男並未攜帶釣魚用具，他坐在瑞芳火車站前廣場，該處明顯亦非釣魚場所，對他供詞無法採信，攜帶水果刀至公共場所，無正當理由。

法官說，依社會秩序維護法第63條第1項第1款規定：「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品者，處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰」，陳男攜帶的水果刀為金屬材質之尖銳刀具，倘持以行兇，足以對人之生命、身體、安全構成威脅，核屬具有殺傷力之器械，應予裁罰。

法官指陳男在下午時分，攜帶水果刀至人潮往來之瑞芳火車站前廣場，足以使行經之民眾感覺恐慌而影響社會秩序及公共安寧，判處陳男罰鍰8000元。

一名男子攜水果刀坐火車站前，被判罰8千元。本報資料照片
一名男子攜水果刀坐火車站前，被判罰8千元。本報資料照片

火車站 瑞芳 基隆

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