張雅琴字卡侵害「水神」名譽？ 法院：不致誤解免賠

販售「水神」的旺普貿易公司台灣分公司，不滿年代新聞台主播張雅琴2年前播報時，手拿「喝水神毒蝦警軍之死」的預告字卡說明當日新聞重點，認為會誤導閱聽人「喝水神毒蝦警軍之死」為單一新聞事件，提侵權行為損害賠償訴訟，要求年代、張雅琴等人連帶賠償1元並回復名譽。士林地方法院駁回，普旺上訴，台灣高等法院仍判敗訴。

高院認為影視新聞節目不應將節目影像、聲音分別來看，與一審同樣認定不致誤解「喝水神」與「毒蝦」、「警軍之死」具因果關聯，駁回旺普上訴。

英屬維京群島商旺普貿易公司台灣分公司主張「水神」是公司重要商品，張雅琴在2020年4月30日下午6點的「年代晚報-張雅琴說、播、批、評」節目中，卻拿著「喝水神毒蝦警軍之死」的字卡預告重點，但這些文字沒有斷句、間隔、字體大小和顏色都相同，而節目播出前也無「毒蝦」、「警軍之死」的新聞報導，只有4月29日「喝水神」新聞事件發生時有相關報導。

旺普認為年代電視台、張雅琴與節目製作人陳奕仲是以故意或重大過失的行為，讓觀眾產生「喝水神與毒蝦、警軍之死彼此互為因果關聯」的誤解，侵害名譽權。

年代方面則表示，節目是以影音媒介為新聞傳播，與平面媒體以文字形式傳播新聞內容不同，張雅琴以手持字卡為輔助工具、在節目中預告當日新聞重點的播報方式已行之有年，也為觀眾熟悉，因預告時間緊湊，字卡上常見以1行文字呈現多則新聞事件。

年代解釋，爭議文字是以「喝水神」、「毒蝦」、「警軍之死」分別預告得否飲用水神、有無進口有毒蝦蟹、台鐵殺警事件等3則新聞，張雅琴在預告時，也分別敘述各新聞事件的概要內容，沒將喝水神、毒蝦、警軍之死連結在一塊，沒有貶損之意。