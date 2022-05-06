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院檢大戰累犯之亂 學者：最「走鐘」的大法庭裁定

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

最高法院大法庭裁定認為檢察官應舉證被告是否構成累犯而加重其刑，連續多日引發「院檢大戰」；台灣大學法律系教授林鈺雄指出，「累犯之亂」此號裁定是大法庭新制施行以來，最為「走鐘」的裁定。

林鈺雄指出，裁定主文認為檢察官應主張、負實質舉證被告為累犯的責任；裁定理由「加碼」舉例前科表不得作為認定累犯依據，新聞稿再不准檢察官聲請函查，否則一律駁回。

他說，裁定理由、新聞稿是被外界批評的2個重點，而依照法院組織法規定，僅大法庭裁定的法律見解對提案庭有拘束效力，裁定理由、新聞稿皆無任何拘束效力，基層院檢切勿盲從，否則大法庭反而將被誤解、濫用權力，成一個顛覆審判獨立的制度。

林鈺雄指出，大法庭提案、裁定都是針對檢察官就累犯應不應該負實質舉證責任，卻在裁定理由「天外飛來一筆」認為前科表不得作為認定累犯依據，根本就是不知所云的突襲性裁判理由。

他認為，一個簡簡單單法律提案怎麼會鬧出這麼大的「累犯之亂」，才是更該思考的司法大環境問題，尤其是人事。

檢察官林彥良在檢協會訊中指出，大庭裁定違背量刑由法院依職權全面調查的國際常例，也驅逐「良幣」判決，更違背國民對法院公證量刑的期待。

林彥良說，大法庭裁定獨步全球，揀選累犯量刑因子大做文章，要求全國法院自棄調查有罪者的量刑權責，呼籲司法院解決量刑問題，加速建立量刑準則，充實建置量刑專業調查人員，才是標本兼治之道。

台大法律系教授林鈺雄。圖／聯合報資料照片
台大法律系教授林鈺雄。圖／聯合報資料照片

檢察官 司法院 裁判

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