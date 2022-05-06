縱火洩憤屋內廢棄物阻逃生釀6死 包租婆、房客均收押

台中興中街3月6日大火釀6死慘劇，檢方今依殺人罪嫌起訴縱火的鄭姓房客，另莊姓女房東在樓梯、走道堆放巨量雜物，也被依公共危險致死起訴，鄭、莊案發後均被收押，檢方今移審後，台中地院認定鄭涉犯重罪恐伴隨逃亡，另莊也有串證之虞，訊後均裁定收押。

台中地院指出，鄭男所犯為5年以上重罪，有相當理由認有逃亡之虞，收押但未禁見；莊婦則有串證、逃亡之虞，裁定收押禁見。

檢方起訴指出，鄭男（42歲）因欠繳租押金9000元，又因門鎖損壞、熱水放任自流，還在房間裡頭飼養寵物羊，造成隨地便溺、濃厚羊騷味等環境問題，莊婦屢屢反映多次爭吵，鄭因此懷恨在心。

3月6日因莊下最後通牒要他立刻搬家，鄭一氣之下跑到2樓拿打火機點燃樓梯口的塑膠袋，再跑去附近超商買泡麵，一回來見火勢迅速延燒樓梯間衣物、報紙，濃煙直竄，造成3樓至7樓的2名廖姓、葉姓、陳姓、許姓及張姓等，一共6人葬生火窟。