3度酒駕刻意飲酒規避酒測 累犯男罰21萬不繳遭強制執行

43歲方姓男子3年內3度酒駕，去年酒後駕車，車停路邊時還因開啟車門不慎，致後方電動自行車騎士摔倒受傷，方男遭重罰21萬元，逾期未繳遭強制執行，法務部行政執行署花蓮、屏東分署聯手查扣名下存款、股票及不動產，迫使方男乖乖到案，辦理分期繳納。

行政執行署花蓮分署表示，方姓男子於108年8、9月兩度酒駕，去年4月再犯，酒後駕駛柯姓女友名下的小貨車，停在路邊時，疑因沒有注意後方來車就打開車門，致後方電動自行車騎士閃避不及，追撞後倒地受傷。

花蓮分署表示，車禍發生後，方男疑似為了躲避酒測，在附近檳榔攤買啤酒當場喝下，他的女友還意圖頂包，伎倆都被警方識破，方男女友遭花蓮地方法院判處拘役30天，可易科罰金，方男雖獲不起訴處分，但5年內3度酒駕屬於累犯，被花蓮監理站依道路交通管理處罰條例開罰21萬元，逾期未繳納，今年1月底被移送強制執行。

收到案件後，花蓮分署立即調查方男名下財產，並於3月扣押他的存款及股票，合計凍結逾12萬元；另外，也查出方男在屏東有幾筆不動產，花蓮分署囑託屏東分署查封，方男眼見財產遭到凍結，日前乖乖到花蓮分署辦理分期繳納。

花蓮分署表示，立法院日前已修法，若酒測前故意飲酒，視為拒絕接受酒測，依法可罰18萬元；也提醒民眾，對於酒駕裁罰案件，若有滯欠罰鍰不繳，一定會強力執行。