工作壓力大喝一瓶威士忌後酒駕...派出所門口車禍被逮

台北市信義警分局六張犁派出所，2日晚間11點多，距離派出所5公尺處的基隆路二段與嘉興街216巷口，一自小客車與一普重機車發生車禍。由於車禍地點距離派出所太近，多輛警機車因此被波及。

警方趕到現場，聞到陳姓男騎士散發濃濃酒味，酒測後發現陳男酒測值超標，觸犯公共危險罪。

初步調查，陳姓男子近期工作壓力大，在家飲用了一瓶威士忌解悶後，騎車前往內湖，行駛到基隆路二段時，與對向迴轉汽車發生碰撞，機車當場噴飛並波及六張犁派出所停放路邊警用機車，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

陳姓駕駛男子因車禍，左腿大面積撕裂傷，送往北醫救治，治療後並無大礙，後續將依公共危險罪移送台北地檢署偵辦。