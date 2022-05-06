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全國檢察長女力出頭天？「這朵花」下周獲遴任？

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影
法務部檢察官人事審議委員會民選委員推薦12人檢察長候選名單，檢審會今天開會追認，下周將由法務部長蔡清祥從中擇優選任；名單裡，司法官學院36期結業的許鈺茹是唯一女性，「這朵花」是否獲遴任下周分曉。

去年4月，民選委員推薦的檢察長候選名單，女性檢察官只有司法官學院36期的台高檢檢察官蘇佩鈺入圍，檢審會中，官派委員建議「下次要多考慮女性人選」，並記明會議紀錄，但決選時刻，蘇佩鈺沒有獲派檢察長。

法務部長蔡清祥2019年3月8日出席檢察官協會舉辦的「三八婦女節」活動時，曾公開稱讚女性檢察官的工作能力，表示非常器重女性同仁的才能，還說「女性檢察長的人數會愈來愈多」。

事實上，檢察界「女力」出頭天一度達高峰。2019年時遴派葉淑文、余麗貞、張曉雯、俞秀端4名女檢察長，各表現不俗，2020年時，遴派張云綺1名女檢察長，2021年則未有女性獲青睞，許鈺茹的下一步是什麼？會是指標。

今天正式通過的12人名單是：20期的法務部常務次長張斗輝、26期的台中高分檢署主任檢察官張宏謀、26期的廉政署署長鄭銘謙、28期的檢察司司長林錦村、30期的法務部保護司司長毛有增、33期的法務部司法官學院主任秘書李海龍。

以及，33期的新北地檢署檢察官陳盈錦、34期的台中高分檢署檢察官謝名冠、36期的台中高分檢署檢察官郭景東、36期的台高檢署檢察官許鈺茹、37期的高雄高分檢檢察官派駐法務部廉政署南調組組長黃元冠、38期的台北地檢署檢察官派駐法務部廉政署視察室主任林漢強。

檢察官 法務部 司法

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